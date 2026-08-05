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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı, Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarına Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda başladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, kampı ziyaret ederek teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi. Şampiyona hazırlıklarını yerinde inceleyen İl Müdürü Demir, milli takıma başarı dileklerini iletti.

Bilecikli Antrenör Ozan Çağrı Gül ile sporcular Ecrin Özdemir ve Hayal Dağlı, Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı kadrosuna davet edilerek ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bilecik’i ve ülkemizi temsil edecek teknik ekibimize ve milli sporcularımıza Avrupa Futsal Şampiyonası’nda üstün başarılar diliyor, kamp sürecinin verimli geçmesini temenni ediyoruz.” dedi.