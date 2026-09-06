Kaynak: ANKA

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP), 6-7 Eylül olaylarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Tüm halkların asıl düşmanının patron sınıfı ve onun siyasi uzantıları olduğunun bilinciyle, ülkemizde barışı ve kardeşliği kazanmak için mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunları söyledi:

"6-7 Eylül 1955 tarihlerinde İstanbul’daki Rum halkına dönük sistematik kara propaganda sonucunda yaşanan pogrom, halkların birbirine düşmanlaşmasından beslenen egemenlerin kanlı bir tertibi olarak hafızamızda. Tüm halkların asıl düşmanının patron sınıfı ve onun siyasi uzantıları olduğunun bilinciyle, ülkemizde barışı ve kardeşliği kazanmak için mücadeleyi sürdüreceğiz."