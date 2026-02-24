ABD-İran arasındaki gerilim tüm dünyayı diken üstünde tutarken, bir yandan devam eden müzakere görüşmeleri bir taraftan ise iki taraftan gelen tehdit mesajları tansiyonu iyice yükseltiyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Türkiye, ABD-İran çatışması ihtimaline karşı acil durum planları kapsamında ve İran’dan gelebilecek olası bir mülteci akınına hazırlık yapmaya başladı.

Konuya yakın kaynaklara göre, ABD öncülüğünde Tahran’a yönelik bir askeri harekât riskinin artmasıyla beraber NATO’nun Türkiye’deki hava gözetleme odağı Rusya’dan İran’a kaydı.

TÜRKİYE'DEN İRAN'A KARŞI ÖNLEM İDDİASI

Türkiye’de konuşlu gelişmiş AWACS radar uçaklarını her 2 ülkeyi de izlemek için sık sık kullandı. Fakat hassas bir konuda konuştukları için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, İran’ı gözetlemek için Orta Anadolu’daki Konya’dan yapılan uçuşların sıklığının arttığını ifade etti.

Türkiye'nin olası ABD-İran çatışması ihtimalinde alınabilecek önlemler arasında sınırda kamplar kurulması ya da çok daha ileri bir senaryoda, bölgede kaos çıkması halinde geçişleri engellemek için İran topraklarına girilmesi de bulunuyor.