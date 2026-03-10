İran ile ABD ve İsrail arasında giderek şiddetini artıran savaş, İran-Türkiye sınırında da hareketliliği artırdı. Türkiye sınırlarına giren iki füze NATO unsurları tarafından imha edilirken, sınırdaki güvenliğin artırılması için de harekete geçildi.

NATO unsurları tarafından Malatya’ya Patriot sistemi yerleştirildi.

Öte yandan İngiliz haber ajansı Reuters, İran’dan Türkiye’ye geçişlerin gerçekleştiği Kapıköy sınır kapısındaki hareketliliği görüntüledi.

YÜZLERCE KİŞİ SINIRDAN GEÇTİ

Görüntülerde Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan son günlerde yüzlerce kişi İran’dan Türkiye’ye geçtiği, İran'daki ailelerini merak eden çok sayıda İranlının ise ülkelerine geçtiği görülüyor.

İranlılar, karla kaplı dağların arasındaki sınır geçiş noktasına ulaşanların çoğu tren, otomobil veya taksiyle günler süren bir yolculuk yaptı.

Savaştan kaçanların çoğu küçük bir valiz, SIM kartı olmayan bir telefon ve ailelerine ulaşma umuduyla sınırı geçiyor.

34 sene önce İran’dan ayrılarak Hollanda’ya yerleşen 61 yaşındaki İbrahim Eydi, İran’da birçok kişinin gelişmeleri dikkatle izlediğini aktardı.

Eydi, ülkede bazı kesimlerin olası protestolar için uygun bir an beklediğini belirterek, eski İran şahının oğlu Rıza Pehlevi’nin muhalifler için bir sembol olabileceğinin konuşulduğunu ifade ederek “İnsanlar bir şeylerin olmasını, bir değişim yaşanmasını bekliyor. Birçok kişi hükümetin tamamen değişmesini istiyor” ifadelerini kullandı.

45 yaşındaki Leyla ise Türkiye’den İran’a geçenler arasında yer aldı. İstanbul’dan Şiraz’daki ailesiyle iletişimi kesilince geri dönmeye karar verdiğini belirten Leyla, “Onları bombalardan koruyamam ama yanlarında olursam en azından birlikte oluruz. Belki birlikte ölürüz ya da yaşadığımız sürece birbirimize yardım ederiz” ifadelerini kullandı.