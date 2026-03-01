Türkiye’de ABD’ye ait bir askeri üs bulunmuyor. Kamuoyundaki yanlış kanının aksine Adana’daki İncirlik Üssü, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı. Bu üssün içindeki bazı tesisler, sadece Türkiye’nin iznine bağlı olarak ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılabiliyor.
Türkiye-İran sınırında 25 katmanlı güvenlik kalesi: Saldırıya da göçe de geçit yok
Türkiye-İran sınırının 295 km'lik bölümü yoğun tedbirleriyle korunuyor. Modüler beton duvar ve hendeklere ek olarak; İHA'lar, dron'lar, keskin nişancılar, ASELSAN insansız kara araçları ile sismik sensörlerden oluşan 25 katmanlı güvenlik sistemi, yasadışı geçiş ve kaçakçılığa karşı koruma sağlıyor.
Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’nün işletmesi ise NATO’ya ait. Ankara’da güvenlik birimleri bu çerçevede; İran’dan Türkiye’ye bir balistik füze saldırısı beklemiyor.
Bunun birinci nedeni, “İran, Türkiye gibi güçlü silahlı kuvvetlere ve bölgesel etkiye sahip komşusunu karşısına almak istemez” şeklinde ifade ediliyor.
İkinci önemli neden ise Türkiye’ye yapılacak bir saldırının, NATO’ya yapılmış kabul edilecek olması. NATO’nun devreye girmesi anlamına gelecek böylesi bir adımın, “İran açısından stratejik mahiyette bir intihar olacağı” belirtiliyor. İran’dan Türkiye topraklarına bir füze saldırısı ihtimali çok zayıf görülüyor.
Türkiye’nin elinde askeri ve stratejik açıdan önemli yerlerin yakın hava korunmasını sağlayacak Hisar hava savunma sistemleri bulunuyor. Hisar ve Siper sistemlerinin balistik füzelere karşı etkisinın zayıf kalacağı değerlendirilse de, İspanya’ya ait Patriot hava sistemleri Adana’da konuşlu durumda.
Ayrıca balistik füzelere karşı Türkiye’nin elinde şu anda aktif olmasa da S-400 sistemi bulunuyor. Bunların yanı sıra balistik bir füze saldırısı durumunda Akdeniz’de bulunan ABD uçak gemisi de; Türkiye ve bölge ülkeleri için bir hava şemsiyesi oluşturuyor.
Gelişmeler nedeniyle Ankara’da ele alınan konulardan biri de, İran sınırından kitlesel göç ihtimali. Şu anda sınırdan büyük çaplı düzensiz bir göç beklenmiyor.
Türkiye ile İran arasında 560 km sınır hattı bulunuyor. 6. Hudut Tugay Komutanlığı, Türkiye ile İran arasındaki sınırın 295 km’lik kısmından sorumlu bulunuyor.
Hudut güvenliği sınırın yasadışı olarak geçilmesine imkân vermeyecek şekilde bindirmeli ve kademeli olarak toplam 25 ayrı sistemden oluşan aktif ve pasif tedbirler ile sağlanıyor.
TÜRKİYE-İRAN SINIRINDAKİ 25 KATMANLI GÜVENLİK SİSTEMİ
Türkiye-İran sınırındaki 25 katmanlı güvenlik sistemi, resmi kaynaklarda tam liste halinde kamuoyuna açıklanmayan (güvenlik gizliliği nedeniyle) ancak bindirmeli ve kademeli olarak tasarlanmış entegre bir savunma ağıdır. Bu sistem, 6. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluğundaki 295 km'lik sınır bölümünde yasadışı geçiş, kaçakçılık, terör sızması ve düzensiz göçü engellemek amacıyla 7/24 çalışır.
Türkiye-İran sınırındaki 25 katmanlı güvenlik sistemi, resmi kaynaklarda tam liste halinde kamuoyuna açıklanmayan (güvenlik gizliliği nedeniyle) ancak bindirmeli ve kademeli olarak tasarlanmış entegre bir savunma ağıdır. Bu sistem, 6. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluğundaki 295 km'lik sınır bölümünde yasadışı geçiş, kaçakçılık, terör sızması ve düzensiz göçü engellemek amacıyla 7/24 çalışır.
Pasif/fiziki katmanlar: Modüler Beton Duvar (MBD, 4 m yükseklik + jiletli tel), 4 m genişlik × 4 m derinlik hendekler, tel örgüler, aydınlatma sistemleri.
Gözetleme ve tespit katmanları: Elektro-optik kuleler, termal kameralar (ör. Şahingöz - 10 km tespit), PTZ kameralar, gece görüş sistemleri, ACAR Kara Gözetleme Radarı (40 km menzil), sismik hareket algılayıcı sensörler, harekete duyarlı sensörler, foto kapanlar (anlık görüntü aktarımı), SEDA Atış Yeri Tespit Sistemi.
Hava unsurları: İHA'lar (insansız hava araçları), dron'lar, paramotor/dron savar sistemleri, hava savunma topu ve uçaksavar monteli zırhlı araçlar.
Kara unsurları: ASELSAN üretimi insansız kara araçları (İKA - uzaktan komuta/otonom), keskin nişancı timleri, komando birlikleri.
Entegrasyon ve destek: Tüm sensör verilerinin merkezi entegrasyonu, veri aktarımı, elektronik harp unsurları (kısmen), termal ve optik sistemler.
Bu katmanlar kademeli çalışır: Önce fiziki engeller engeller, ardından sensörler tespit eder, İHA/drone ile doğrulama yapılır, gerekirse insansız kara araçları ve keskin nişancılar müdahale eder. Sistem, yerli teknolojilerle (ASELSAN başta olmak üzere) güçlendirilmiş olup, zorlu arazi koşullarına rağmen "kuş uçurtmayan" bir koruma sağlar.Tam 25 katmanın detaylı sıralaması askeri gizlilik nedeniyle paylaşılmıyor; ancak yukarıdaki unsurlar ana hatlarıyla bilinenleri kapsar.
Tam 25 katmanın detaylı sıralaması askeri gizlilik nedeniyle paylaşılmıyor; ancak yukarıdaki unsurlar ana hatlarıyla bilinenleri kapsar.