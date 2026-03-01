Türkiye-İran sınırında 25 katmanlı güvenlik kalesi: Saldırıya da göçe de geçit yok

İkinci önemli neden ise Türkiye’ye yapılacak bir saldırının, NATO’ya yapılmış kabul edilecek olması. NATO’nun devreye girmesi anlamına gelecek böylesi bir adımın, “İran açısından stratejik mahiyette bir intihar olacağı” belirtiliyor. İran’dan Türkiye topraklarına bir füze saldırısı ihtimali çok zayıf görülüyor.