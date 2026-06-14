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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın yeni Ticaret Bakanı Al-Ani'yi görevi nedeniyle tebrik ettiğini ve yeni hükümete başarı dileklerini ilettiğini belirtti.

HEDEF YENİDEN 20 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMAK

Görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasının değerlendirildiğini aktaran Bolat, ikili ticaret hacminin yeniden 20 milyar doların üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Tarafların ayrıca yatırımların artırılması, müteahhitlik projelerinin geliştirilmesi ve özel sektörler arasındaki ticari ortaklıkların teşvik edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

KALKINMA YOLU PROJESİ MASADAYDI

Bakan Bolat, Türkiye ile Irak arasındaki köklü tarihi bağların ve güçlü ekonomik ilişkilerin görüşmede bir kez daha vurgulandığını kaydetti.

Son dönemde Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelerin iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini artırdığına dikkat çeken Bolat, Türkiye-Irak petrol boru hattının stratejik rolünün de öne çıktığını belirtti.

Görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ulaştırma, lojistik, sanayi, müteahhitlik, gümrük ve ticaret alanlarında yürütülen çalışmaların daha ileri seviyelere taşınması konusunda mutabakat sağlandı.

IRAK HEYETİ TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİ

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha kapsamlı şekilde ele alınması amacıyla kısa süre içinde Türkiye'de düzenlenecek Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısına Iraklı mevkidaşını ve heyetini davet ettiğini açıkladı.

Türkiye ile Irak arasında ticaret, yatırım ve ulaştırma alanlarında yeni işbirliği adımlarının önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.