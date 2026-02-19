Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Bulgaristan’ın deniz yetki alanlarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürütmek üzere İngiliz enerji şirketi Shell ile ortaklık anlaşması imzaladı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Ortaklık, Bulgaristan Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde yer alan Blok 1-26 Khan Tervel sahasını kapsıyor. Söz konusu sahada arama çalışmaları Shell’in operatörlüğünde gerçekleştirilecek; TPAO ise projeye ortak olarak katılım sağlayacak.

BULGARİSTAN’IN DENİZ SAHALARINA TAŞINDI

İstanbul’da düzenlenen tören; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ve Shell Kıdemli Başkan Yardımcısı Eugene Okpere tarafından imzalandı.

​Bu iş birliğiyle birlikte TPAO, arama ve üretim faaliyetlerini Bulgaristan’ın deniz sahalarına taşımış oldu.