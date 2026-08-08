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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye, bu yıl üçüncüsü 2-9 Ağustos tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda (INSO 2026) önemli bir başarı elde etti.

Nükleer bilim ve teknoloji eğitiminde uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla lise öğrencileri arasında düzenlenen organizasyona, Çin, Japonya, Endonezya, Malezya, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 19 ülkeden 120 yarışmacı katıldı.

4 ÖĞRENCİNİN TAMAMI MADALYA KAZANDI

Türkiye'yi olimpiyatta Ayaz Büyükterzi, Mert Karan, Barış Canbolat ve Ömer Akhan temsil etti.

İlk kez katıldığı organizasyonda tüm yarışmacılarıyla dereceye giren Türkiye'de Ayaz Büyükterzi, genel klasmanda ilk üçe girerek altın madalya kazandı. Mert Karan, Barış Canbolat ve Ömer Akhan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

HAZIRLIK SÜRECİNİ TENMAK YÜRÜTTÜ

Türkiye'nin INSO 2026 hazırlıkları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Öğrenciler, iki aşamalı seçme sınavının ardından İstanbul'da teorik, Ankara'da ise uygulamalı eğitimlere katıldı. TENMAK uzmanları ve akademisyenler tarafından verilen eğitimlerle öğrencilerin nükleer bilimler alanındaki bilgi ve becerileri geliştirildi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN TEBRİK MESAJI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tarihi başarı, gençlerimizin nükleer bilimlerdeki yetkinliğini, Türkiye'nin güçlü insan kaynağı potansiyelini ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Türkiye'nin olimpiyata ilk kez katılarak uluslararası arenaya güçlü bir giriş yaptığını belirterek, kazanılan bir altın ve üç bronz madalyanın ülke adına büyük gurur kaynağı olduğunu vurguladı.