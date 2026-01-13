Türkiye’de artan yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, emeklilerin yaşam şartlarını adeta sıfıra indirdi.

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi karşısında, İstanbul’da en düşük ev kirasının 30 bin lira olduğu düşünüldüğünde emekli bir vatandaş, maaşı ile kirasını dahi ödeyemez konuma geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Natixis ve Mercer gibi dünyadaki emeklilik sistemlerini inceleyen endekslerin verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye’nin emekliler için dünyanın en kötü şartlarını sunan ülkelerinden biri olduğunu belirterek, “Mali durum, yaşam kalitesi, sağlık gibi alanlarda en kötü 5 ülke arasındayız” ifadelerini kullandı.

"EN KÖTÜ 5 ÜLKE ARASINDAYIZ"

Özlale, yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

“Hadi AKP’yi dinleyelim ve altın hesabı, simit hesabı yapmayıp ülkemizi dünyayla kıyaslayalım.

Natixis ve Mercer gibi dünyadaki emeklilik sistemlerini inceleyen endekslere göre Türkiye emekliler için dünyanın en kötü şartlarını sunan ülkelerinden biri!

Mali durum, yaşam kalitesi, sağlık gibi alanlarda en kötü 5 ülke arasındayız.”