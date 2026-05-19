Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 3 Şubat 2022 tarihinde Kiev’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", onaylandı.
Türkiye ile Ukrayna arasında ortak gümrük konseyi mutabakatı Resmi Gazete'de onaylandı
Kaynak: ANKA