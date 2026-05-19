Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 3 Şubat 2022 tarihinde Kiev’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", onaylandı.