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Kaynak: AA

DEİK Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Tanzanya İş Forumu’nda konuşan DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı Erdem Arıoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca ihracat ve ithalat rakamlarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ve Tanzanya liderlerinin ikili ticaret hacminde 1 milyar dolarlık hedef belirlediğini hatırlatan Arıoğlu, bu rakamın ulaşılabilir olduğunu ancak nihai hedef olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Arıoğlu, daha derin bir ekonomik işbirliğinin kurulması gerektiğini vurguladı.

“MADE WİTH TANZANİA” DÖNEMİ

Türkiye ile Tanzanya'nın ekonomik ilişkilerinde yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu belirten Arıoğlu, “Made in Türkiye” ve “Made in Tanzania” anlayışının ötesine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Arıoğlu, “Made with Tanzania”, yani “Tanzanya ile Birlikte Üretildi” anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirterek Türk teknolojisi ve üretim gücünün Tanzanya'nın kaynakları ve potansiyeliyle birleştirilebileceğini ifade etti.

Tanzanya'nın tarım ürünleri ve madenlerinin yalnızca ham madde olarak ihraç edilmek yerine ülkede işlenmesinin önemine dikkat çeken Arıoğlu, bunun yeni fabrikalar, istihdam, teknoloji transferi ve yerel tedarik zincirlerinin oluşmasını sağlayabileceğini söyledi.

HEDEF ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE BİRLİKTE İHRACAT

Arıoğlu, işbirliğinin yalnızca iki ülke arasındaki ticaretle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek nihai hedefin Türk ve Tanzanyalı şirketlerin üçüncü ülkelere birlikte ihracat yapması olduğunu dile getirdi.

Tanzanya'nın Hint Okyanusu'na erişimi, Darüsselam Limanı ve Doğu ile Orta Afrika'daki denize kıyısı olmayan ülkelere bağlantıları sayesinde önemli bir lojistik avantaja sahip olduğunu belirten Arıoğlu, ülkenin Afrika'nın üretim ve lojistik merkezlerinden biri olabileceğini kaydetti.

Türkiye'nin ise Tanzanyalı şirketlere Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı pazarlara erişim konusunda önemli fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

İki ülkenin daha önce büyük projelerde birlikte çalıştığını belirten Arıoğlu, Standart Hat Açıklıklı Demir Yolu Projesi'ni (SGR) örnek gösterdi.

Arıoğlu, gelecekteki ortak projelerin demir yoluyla sınırlı kalmayabileceğini belirterek sanayi bölgesi, yenilenebilir enerji projesi, maden işleme tesisi, tarımsal değer zinciri veya ortak şirket gibi farklı projelerin gündeme gelebileceğini söyledi.

İş forumlarının başarısının toplantı sayısıyla değil, ortaya çıkan somut proje, yatırım ve ortaklıklarla ölçülmesi gerektiğini vurgulayan Arıoğlu, DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi olarak iki ülkenin şirketlerini bir araya getirmeye ve uygulanabilir projeleri finansman kuruluşlarıyla buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.

Tanzanya Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Müsteşarı Fred Matola Msemwa da Türkiye'nin Afrika'daki faaliyetlerinin daha fazla geliştirilmesini istediklerini belirtti.

Tanzanya'nın yatırım ve özel ekonomik yasasının ülkede şirket kurulmasını teşvik ettiğini söyleyen Msemwa, Türkiye'nin Tanzanya üzerinden Afrika'nın diğer ülkelerine ve farklı pazarlara ulaşabileceğini ifade etti.

Tanzanya Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Direktörü John Ulanga ise tarım sektöründe Türkiye ile işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Tarımın Tanzanya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin geçim kaynağı olduğunu belirten Ulanga, sektörün ülke milli gelirinin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu ve yıllık yüzde 3-4 büyüdüğünü aktardı.

Ulanga, Türkiye'nin tarımsal üretim ve ihracat alanındaki deneyiminden daha fazla yararlanmak istediklerini belirterek iki ülke arasındaki işbirliğinin bu alanda da geliştirilmesi çağrısında bulundu.