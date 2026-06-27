Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ticari ilişkileri hızlandıracak önemli bir adım atıldı. Brüksel’de düzenlenen Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Konseyi toplantısında iki ülke arasında Ortak Eylem Planı imzalandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın katıldığı toplantı, 187 ülkenin gümrük idareleri ile uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirdi. Küresel ticaretin geleceği, yapay zeka destekli gümrük sistemleri, e-ticaret ve güvenli tedarik zincirleri gibi başlıklar masaya yatırıldı.

Toplantı kapsamında Uçarmak, Suudi Arabistan Zekat, Vergi ve Gümrük İdaresi Başkanı Suhail Abnami ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede özellikle Türkiye’den Körfez’e uzanan kara yolu transit hatlarının geliştirilmesi ve taşımacılık sistemlerinin daha etkin kullanılması konuları ele alındı.

İki ülke arasında imzalanan Ortak Eylem Planı’nın, ticarette bürokratik süreçleri hızlandırması ve karşılıklı güvene dayalı sistemlerin önünü açması bekleniyor. Bu adımın, bölgesel ticarette yeni bir ivme oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan toplantı süresince Türkiye, Azerbaycan’dan İran’a kadar geniş bir coğrafyadan birçok ülkeyle de ikili temaslarda bulundu. Bu görüşmelerde hem mevcut ticari ilişkiler hem de yeni iş birliği fırsatları gündeme geldi.

Atılan imza, yalnızca iki ülke arasındaki ticareti değil, bölgesel lojistik dengeleri de etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.