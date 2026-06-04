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Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre Yılmaz'ın, Bakan Salhani'ye gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde, Türkiye ile Suriye arasındaki ortak kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'nin turizm potansiyelinin yeniden canlandırılması amacıyla atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Taraflar, Türkiye ve Suriye arasında turizm alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, eğitim programları, yatırım fırsatları ve müzecilik alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.