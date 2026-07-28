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Kaynak: AA / İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Sudan arasındaki ikili ilişkiler ve diplomasi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

DİPLOMASİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Temaslar kapsamında iki ülke arasında önemli bir adım atıldı. Hakan Fidan ile Mohieddin Salem, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Söz konusu mutabakat zaptıyla, iki ülkenin diplomasi kurumları arasında eğitim, bilgi paylaşımı ve kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye ile Sudan arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılan bu adımın, iki ülke arasındaki iş birliğine yeni katkılar sağlaması bekleniyor.