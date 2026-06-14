Kaynak: Haber Merkezi

Tarım politikaları uzmanı Ergin Kahveci Tarım Bakanlığı'nın geçmişte 'kaçak et' iddialarıyla hafızalara kazınan Paraguay’dan canlı hayvan ve sığır eti ithalatı yapabilmek için mevzuat değişikliğine gittiğini iddia etti.

Tarımdan Haber'de yer alan habere göre, Kahveci, Türkiye'deki üreticinin, besicinin ve kamuoyunun birincil ağızdan bilgi alması gerekirken, süreç Paraguay basınının sevinç dolu manşetleriyle ortaya çıktığını söyledi.

Kahveci, Paraguay basınının Türkiye'nin ithalat kararını şu sözlerle duyurduğunu açıkladı,

"Et ve canlı sığır için bir fırsat. Onay, hem canlı sığır hem de sığır eti ihracatını kapsayarak, 85 milyondan fazla nüfusa sahip ve hayvansal proteine ​​olan talebin giderek arttığı bir pazarda Paraguay için ticari fırsatları genişletiyor. Canlı sığır ithalatı söz konusu olduğunda, bu yetkilendirme, Türkiye'nin dünyanın en büyük canlı hayvan ithalatçılarından biri olması nedeniyle hayvancılık sektörü için yeni bir kapı açmaktadır. Bununla birlikte, rekabetçi iş anlaşmalarına olanak sağlayacak verimli bir lojistik sisteminin kurulmasıyla ilgili zorlukları da beraberinde getirmektedir. Protokollerin, altyapının ve nakliye sistemlerinin uyarlanması, bu yeni ticaret fırsatından yararlanmanın kilit unsurları olacaktır."

Mevzuat değişiklikleri ile ithalata kapalı ülkelerin dahi birer birer portföye eklenmesi, "gıda arz güvenliği" kılıfı altında yerli besicinin küresel rekabetin altında ezilmesine sebebiyet veriyor. Paraguay ile gerçekleştirildiği öne sürülen bu anlaşma, yalnızca et ithalatı değil; Türkiye’nin tarımsal bağımsızlık politikasından ne kadar uzaklaştığının bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

NE OLMUŞTU?

2016 yılında, Paraguay'dan Türkiye'ye kaçak et getirildiğine dair güçlü iddialar gündeme gelmiş ve konu TBMM'de uzun süre tartışılmıştı. Kaçak etle gündeme gelen Paraguay'ın, gelinen noktada mevzuat değişikliği ile Türkiye'nin hayvan ithalatçı ülkeler arasına katıldığı iddiası, Bakanlığın hayvancılık politikalarını üretim odaklı değil, ithalat odaklı yönettiği ile ilgili yorumlar yapılmasına neden oldu.