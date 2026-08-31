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Kaynak: Haber Merkezi

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Moğolistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Baasandamba Dashtdeden’i Millî Savunma Bakanlığında kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ikili askerî ilişkiler ile savunma sanayisi alanındaki iş birliği imkanları ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

'KARŞIKLI DEĞERLENDİRMELER YAPILDI'

Gerçekleştirilen görülme Milli Savunma Bakanlığı X hesabından paylaşıldı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Moğolistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Baasandamba Dashtdeden ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Moğolistan Ankara Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren’in de yer aldığı görüşmede, ikili askerî ilişkiler ve savunma sanayisi iş birliği alanlarına yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu."