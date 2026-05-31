Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye ile Kuzey Makedonya, yarın oynanacak hazırlık karşılaşmasında 9. kez rakip olacak. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.30'da başlayacak.

A Milli Futbol Takımı ile Kuzey Makedonya bugüne kadar 4'ü resmi, 4'ü özel olmak üzere toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 5'inden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, 2 beraberlik alırken yalnızca 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 14 kez havalandıran milliler, kalesinde ise 9 gol gördü.

Milli takım, Kuzey Makedonya'da oynanan 4 müsabakanın 3'ünü kazanırken rakibine 6 gol attı, kalesinde 2 gol gördü. Türkiye'de yapılan 3 karşılaşmada ise ay-yıldızlılar 2 galibiyet elde ederken 1 kez yenildi.

İki ekip arasındaki son randevu 9 yıl önce gerçekleşti.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Üsküp'te oynanan hazırlık mücadelesinde taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki maçlar ve sonuçlar şöyle: