Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Londra’ya giderek İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında Türkiye-İngiltere Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı.

İki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, imzalanan belgenin Türkiye ile İngiltere arasındaki köklü dostluğu ve mevcut güçlü ilişkileri daha ileri seviyeye taşımayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada, anlaşmanın ikili diyalogu artıracak ve yeni iş birliği alanları oluşturacak sağlam bir temel sunduğu ifade edildi.

Metinde, küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve uluslararası sistemdeki değişimlere dikkat çekilerek, NATO’nun siyasi ve askeri öneminin giderek arttığı vurgulandı. Türkiye ile İngiltere’nin NATO bünyesindeki koordinasyonunu güçlendirme konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

Anlaşma kapsamında savunma sanayii, terörle mücadele, organize suçlarla mücadele, enerji güvenliği, iklim değişikliği, bilim, teknoloji ve inovasyon gibi birçok başlıkta ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Ayrıca insani yardım ve kalkınma alanlarında da iş birliğinin artırılması öngörülüyor.

Ekonomik ilişkilerin de anlaşmanın önemli başlıkları arasında yer aldığı belirtilirken, halen müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesiyle ticaret hacmi ve yatırımların artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin ticaret, yatırım ve savunma başta olmak üzere pek çok alanda olumlu yönde geliştiğini, yeni çerçeve belgesinin ise bu ortaklığı daha da güçlendireceğini ifade etti.