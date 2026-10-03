Kaynak: Haber Merkezi

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ile Fransa arasındaki askeri işbirliği faaliyetleri kapsamında, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, Fransa Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Alice Rufo, Fransa Cumhurbaşkanı Askeri Özel Kalem Başkanı Orgeneral Vincent Giraud ve Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Guillaume Ollagnier ile görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

‘SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ YOL HARİTASI’ İMZALANDI

Gerçekleşen görüşmelerde, ikili savunma ve askeri ilişkiler, stratejik diyalog ile mevcut işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanların ele alındığı, düzenli ve sonuç odaklı temasların sürdürülmesinin öneminin teyit edildiği vurgulandı.

Bu kapsamda, iki ülke arasında "Savunma İş Birliği Yol Haritası" imzalanarak, Türkiye ile Fransa arasındaki savunma işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve stratejik diyaloğun güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu imza, son dönemde iki ülke liderleri tarafından verilen karşılıklı olumlu mesajların savunma alanında anlamlı ve somut bir işbirliği adımına dönüştüğünü göstermektedir. Yol haritasının, düzenli ve sonuç odaklı temaslarla stratejik diyaloğu güçlendirmesi ve iki ülkenin karşılıklı faydasına dayalı işbirliğini daha da ileri taşıması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.