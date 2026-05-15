Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik bağların 55’inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen “Türkiye-Çin İlişkileri: Sorunlar ve Çözümler” forumu, İstanbul’da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Akademisyenlerden diplomatlara, siyasetçilerinden iş dünyası temsilcilerine kadar pek çok ismin bir araya geldiği etkinlikte, iki ülkenin stratejik iş birliği ve bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Türkiye ve Çin’in "Küresel Güney"in önde gelen aktörleri olduğunu vurguladı. Xiaodong, her iki ülkenin de çok taraflılığı savunduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 55 yılda karşılıklı siyasi güven pekişmiş ve somut iş birliğimiz istikrarlı bir şekilde gelişmiştir" ifadelerini kullandı.

TBMM Türkiye-Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, forumun en dikkat çeken sunumlarından birini gerçekleştirdi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin Anadolu ile olan kültürel benzerliğine dikkat çeken Kılınç, bölgedeki toplulukların iki ülke arasında bir "dostluk köprüsü" olması gerektiğini savundu.

Kılınç, konuşmasında şu noktalara değindi:

Ortak Kader: 20. yüzyılın başlarında benzer tarihsel süreçlerden geçen iki ülkenin, 21. yüzyılda yollarının kesişmesinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Terörle Mücadele: Sincan’da yaşanan terör olaylarının Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki gibi dış bağlantılı olduğunu ifade eden Kılınç, etnik ve inanç temelli siyasetin reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

Egemenlik Hakları: Türkiye’nin "Bölünmez Bütünlük" ilkesi ile Çin’in "Tek Çin" politikasının benzer temellere dayandığı hatırlatıldı.

İlişkilerin geleceğine dair stratejik sorular yönelten Kılınç, dış güçlerin bölge üzerindeki hesaplarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Konuşmasını Yunus Emre’ye atıfta bulunarak tamamlayan Kılınç, İpek Yolu’ndan Dijital İpek Yolu’na uzanan süreçte iki ülkenin nitelikli kalkınma ve dünya barışı için birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Forumda ayrıca karşılıklı yatırım fırsatları, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve bölgesel gelişmelerin ekonomik ilişkilere yansımaları üzerine çeşitli oturumlar düzenlendi.