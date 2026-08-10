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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Adana'da düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olma başarısı gösteren Bilecikli sporcu Doruk Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

14-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada eleme, çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarının tamamını nakavtla kazanarak finale yükselen Doruk Yılmaz, turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Başarılı sporcu, antrenörü Burak Buğday ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret ederek elde ettiği başarıyı paylaştı.

İl Müdürü Ramazan Demir, gösterdiği üstün performanstan dolayı Doruk Yılmaz'ı ve antrenörü Burak Buğday'ı tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Demir, genç sporcuların elde ettiği derecelerin Bilecik adına gurur verici olduğunu belirterek her zaman sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.