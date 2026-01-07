Eski Hazine Müsteşarı Ekonomist Mahfi Eğilmez, 2026 yılını "tuhaf bir yıl" olarak tanımladı. Öte yandan Eğilmez, küresel piyasalardan Türkiye’nin enflasyon çıkmazına kadar kritik verileri paylaştı.

Mahfi Eğilmez, Trump’ın göreve başlamasından beri emtia fiyatlarında yaşanan devasa değişimleri rakamlarla ortaya koydu.

Altın ve gümüşün hem sanayideki kullanım artışı hem de "güvenli liman" talebiyle rekor kırdığını ifade eden Eğilmez, petrol fiyatlarındaki düşüşe vurgu yaptı.

Altın: Bir yılda yüzde 64 değer kazandı.

Gümüş: Güneş panelleri ve elektrikli otomobil talebinin etkisiyle astronomik bir artışla yüzde 163 yükseldi.

Ham Petrol (Brent): Küresel ekonomilerdeki ivme kaybı ve Trump’ın Venezuela operasyonuyla yüzde 27 değer kaybetti.

ENFLASYONDA ÇELİŞKİLİ GÖSTERGELER

Türkiye’deki dezenflasyon programına rağmen göstergelerin "sıkıntılı" bir görünüme işaret ettiğine dikkat çeken Eğilmez, TÜİK TÜFE ve ENAG verileri düşerken, üretim maliyetlerini gösteren Yİ-ÜFE ve çekirdek enflasyonun (C Endeksi) yükseldiğini belirtti.

Bu durum, gelecek dönemler için enflasyon baskısının devam ettiğinin bir kanıtı olarak görülüyor.

BEKLENTİDE DEV UÇURUM

Eğilmez'in sunduğu en çarpıcı tablo, 2026 sonu enflasyon beklentileri arasındaki derin fark oldu. Hükümetin iyimser tahminlerine karşın, hane halkının enflasyonun daha da yükseleceğine dair inancı tam.Hazine'nin yaptığı tahvil ihalelerinde oluşan faiz oranları (yüzde 36,64 ve yüzde 30,49), resmi makamların beklediği enflasyon oranlarının çok üzerinde gerçekleşti. Eğilmez, bu durumu piyasanın gerçek yaşamda öngördüğü enflasyonun, anketlere verilen yanıtlardan çok daha yüksek olduğu şeklinde yorumladı.



"SADECE BİRKAÇ VERGİ DÜZENLEMESİ İLE ENFLASYON DÜŞMEZ"

"Türkiye, enflasyonla mücadelede başarılı olmak istiyorsa hukuk, demokrasi, adalet, liyakat gibi sosyal alanlar başta olmak üzere yapısal reformları yapmak ve bu yolla beklentileri düzeltmek zorunda bulunuyor" diyen Eğilmez, "Sadece birkaç vergi düzenlemesi ve ücretlerin bastırılmasıyla enflasyonun düşmeyeceğini yukarıdaki göstergeler net biçimde ortaya koyuyor" sözlerini sarf etti.