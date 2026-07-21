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Kaynak: AA / DHA / İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını duyurdu.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla Türkiye'nin ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini bildirdi.

HAKAN FİDAN: ÖNEMLİ BİR SONUÇ DAHA ELDE ETTİK

Kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen dış politikanın önemli kazanımlarından biri olduğunu belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz, dünyaya ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen dış politikamızda bugün önemli bir sonuç daha elde ettik. Türkiye, ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildi."

Fidan, Türkiye'nin bu kararla ASEAN içerisinde üye ülke statüsünün ardından gelen ve bugüne kadar yalnızca 11 devlete verilen bir konuma ulaştığını vurguladı.

"ASYA-PASİFİK'TEKİ ETKİMİZİ ARTIRACAK"

2024 yılında yapılan başvurunun ardından yürütülen süreçte destek veren ülkelere teşekkür eden Fidan, Diyalog Ortaklığı statüsünün Türkiye açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

Fidan, "Bu gelişme, küresel diplomasimizin doğu ekseni olan Asya-Pasifik'teki etkimizi artırmak, ASEAN bölgesine yönelik uzun vadeli stratejimizi ilerletmek ve mevcut projelerimizi sonuçlandırmak bakımından son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

TİCARET HACMİ 16 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye ile ASEAN arasındaki iş birliğinin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini belirten Hakan Fidan, 2010 yılında kurulan kurumsal ilişkilerin ardından ticaret hacminin 6,5 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Yaklaşık 700 milyon nüfusa ve 4 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe sahip ASEAN bölgesiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeni statüyle daha da güçleneceğini belirten Fidan, "Bu yeni dönemin ülkemiz ve ASEAN üyeleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.