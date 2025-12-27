Bugünün dünyasında jeopolitik dengeler hızla derinleşip değişirken, ülkelerin nötr pozisyonları hem güvenlik hem de ekonomik kalkınma için bir kalkan işlevi görüyor. İsviçre, yüzyıllardır sürdürdüğü kalıcı nötrlük politikasıyla, savaşların ortasında bile bir refah adası olarak kaldı. Peki, Türkiye neden benzer bir statüyü hak etmesin? Geriye çekilip bakınca; İsviçre’den daha çok Türkiye için sanki bu statü tanımlanmış gibi. Coğrafi konumu, enerji ve su yollarındaki rolü, dijital köprü olma potansiyeli ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi gibi unsurlar, Türkiye'yi sadece bir köprü ülke olmaktan çıkarıp, bir merkez ülkeye dönüştürme potansiyeli taşıyor. Hatta potansiyel, statüyü zorunlu kılıyor. Hem Türkiye için, hem Dünya için.

Öncelikle, Türkiye'nin stratejik önemini anlamak gerek. Avrasya'nın tam ortasında yer alan Türkiye, Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasındaki geçiş noktası. Geçiş noktası olduğu kadar da kavşak noktası. İstanbul gibi tüm bir coğrafyanın demir bilyesine sahip. Enerji yolları açısından bakarsak, Türkiye adeta bir enerji otobanı. Azerbaycan'dan gelen Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, TANAP ve TAP gibi doğal gaz projeleri, Rusya ve Orta Asya'dan Avrupa'ya enerji akışını sağlıyor. Suriye'deki gelişmelerle birlikte, Türkiye'nin enerji üssü olma hayali yeniden canlandı. Artık gazı karıştırıp, etiketleyip Avrupa'ya satma potansiyeli bile var. Bu, sadece ekonomik bir kazanç değil, stratejik bir kaldıraç olduğunu söylemek de iddialı değil. Şayet nötr bir statüye sahip olsak, bu yollar savaşlardan etkilenmeden çalışır ve Türkiye'yi vazgeçilmez kılması kaçınılmaz olur. İsviçre'nin nötrlüğü nasıl ki onu savaş dışı tutup, bankacılık ve ticaret merkezi yaptıysa, Türkiye de enerji transitinde nötr kalarak, küresel enerji güvenliğine katkı sağlayacağı açık. Bir başka deyişle Türkiye’nin İsviçre statüsü kazanmasına, enerji devlerinin de gereksinimi var.

Dijital köprü olma boyutu ise, geleceğin en kritik unsuru. Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında fiber optik ağların kesişim noktasında. Öyle de olmak zorunda, konumunun hakkı gereği. Son yıllarda veri merkezleri yatırımları da artıyor. İstanbul, dijital veri akışının merkezi haline geliyor. Pandemi sonrası dijital ekonomi patlaması, bu alanın değer kazanmasını hızlandırdı. Nötr statü, veri güvenliğini artıracaktır. Yabancı şirketler, tarafsız bir ülkede veri depolamayı elbette tercih edecekler. İsviçre'nin nötrlüğü, onu blockchain merkezi yaptı. Türkiye de benzer şekilde, dijital köprü olarak nötr olursa, teknoloji devlerini çeker. Ya da teknoloji devlerinin de güvenli bir kervansaraya ihtiyacı var, denebilir.

Siyasi açıdan baktığımızda; Türkiye, hem köprü hem merkez ülke. Köprü olması, kültürel ve ticari bağları simgeliyor; Anadolu’ya adım atıldığından beri Doğu-Batı sentezi ya da Doğu’yu ve Batı’yı şekillendiren. Merkez olması ise, NATO üyeliği, AB adaylığı ve Şanghay İşbirliği gibi çoklu ittifaklarla geliyor. Ancak, bu çok yönlülük bazen çatışmalara yol açıyor. Nasıl Dünya’daki fay hatlarının yoğun olduğu bir ülke olarak riskleri yaşıyorsak; ülkemizin stratejik konumu da benzer riskleri getiriyor. Nötr statü, Türkiye'yi bu çatışmalardan uzak tutar, tıpkı İsviçre'ye yaptığı gibi. Türkiye için açılacak güvenli yol, Avrupa için de Ortadoğu için de aynı anlamı taşır. İsviçre, 1815 Viyana Kongresi'yle nötr ilan edildi ve bu, O’nu iki Dünya savaşından ve Avrupa savaşlarından korudu. Türkiye için Montrö Boğazlar Sözleşmesi; bu statüyü haklı kılıyor. 1936'da imzalanan anlaşma, Boğazlar'ı Türkiye'nin kontrolüne verir ama savaşta nötr kalma yükümlülüğünü de beraberinde getirir. Savaş gemilerinin geçişini kısıtlayarak Karadeniz'i dengede tutar. Ukrayna krizi sırasında Türkiye, bu anlaşmayı uygulayarak nötrlüğünü gösterdi. Bu, Türkiye'nin zaten fiili bir nötr rolü oynadığını kanıtlıyor. Zaten, konum; tutumunuzu belirliyor. Eğer resmi nötr statü tanınırsa, Boğazlar gibi stratejik varlıklar, küresel barışa hizmet eder.

İsviçre, nötrlüğü sayesinde jeopolitik risklerden hep uzak kaldı. Bu da doğal olarak ekonomik istikrar sağladı. Yabancı yatırımlar akın etti, merkez olarak değerlendirdi çünkü savaş riski yok. Bankacılık sektörü, gizlilik ve tarafsızlıkla büyüdü. Bugün İsviçre bankaları, küresel servetin önemli bir kısmını yönetiyor. Şirketler için de avantajı büyük bu statünün. Düşük vergiler, liberal ekonomi politikaları ve serbest ticaret anlaşmaları. İsviçre, AB üyesi değil ama ikili anlaşmalarla pazara erişim sağlıyor. Ticaret açısından, nötrlük ithalat-ihracatı kolaylaştırır. Nötrlük; ticareti, savaşlardan korur. İşgücüne etkisi ise, nitelikli çalışanları teşvik etmesi. İsviçre, yüksek maaşlar ve yaşam kalitesiyle beyin gücünün merkezi konumunda. Statü, genç nüfusumuzla birleşince, inovasyon patlaması yaşanır. Türkmenistan örneğini burada ilham verici kabul ediyorum. 1995'te BM tarafından nötr ilan edilen Türkmenistan, bu statüyü barış ve bağlantı için kullanıyor. Doğal gaz rezervlerini nötr politikayla pazarlıyor, yabancı yatırımları çekiyor. Anayasasında bile nötrlük var. Türkiye, Türkmenistan'dan büyük, nötr statüyle de bölgesel lider olur.

Türkiye, jeopolitik konumu itibarıyla dünyanın en karmaşık ve çok katmanlı kesişim noktasında yer alan ülkesidir. Beş aktif veya yarı aktif çatışma bölgesinin tam merkezinde bulunması (Karadeniz, Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Kafkasya ve Balkanlar) onu benzersiz bir konuma yerleştirir. Güç unsuru gibi görünse de, risk ve yıpranma da üretir, bu durum. İsviçre sadece Alp geçitlerinin stratejik önemini nötr bir statüyle sigortalamıştır. Türkiye bugünkü konumu İsviçre’nin bu statüyü almak için masaya koyduğu Alp geçitlerinin çok çok ötesindedir.

Peki, NATO üyeliği nötrlüğe engel olur mu? İsviçre de NATO üyesi değil ama savunma ittifakları var. Türkiye, NATO'dan çıkmadan kalıcı nötr olabilir. Montrö gibi özel anlaşmalarla pekala sağlanabilir. Ukrayna savaşı gösterdi ki, nötrlük esnek de olabiliyor. İsviçre bile yaptırımlara katıldı ama özünü korudu. Türkiye için nötrlük, stratejik özerklik getirir. Türkiye zaten bölgenin en güçlü askeri aktörlerinden biridir. Nötrlük, ordusuzluk değil, saldırmazlık ilkesiyle desteklenmiş caydırıcılıktır. İsviçre tecrübesiyle Türkiye'nin özgün şartlarının sentezlenerek işlevsel bir nötrlük şekillenebilir.

Türkiye, İsviçre statüsünü fazlasıyla hak ediyor, Dünya da Türkiye’nin İsviçre statüsü almasını hak ediyor. Bir Avrupa ülkesi, bir Asya ülkesi, bir Karadeniz ülkesi, bir Akdeniz ülkesi, bir Kafkasya ülkesi, bir Balkan ülkesi, bir Ortadoğu ülkesi olarak… Türkiye dışında hangi ülke böyle tanımlanabilir… Stratejik konumu, enerji ve dijital rolleri, Montrö'nün mirası, onu nötr bir merkez yapar. Bu statü, ekonomiyi canlandırır, şirketler çoğalır, ticaret patlar, işgücü niteliklenir. Dünya, Türkiye'nin nötrlüğünü tanıyarak, barışa katkı sağlar. Belki de zamanı geliyor. İsviçre statüsünde bir Türkiye; daha istikrarlı bir Türkiye, daha istikrarlı bir bölge, daha istikrarlı bir Avrupa ve daha istikrarlı bir Dünya demek.