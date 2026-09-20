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Kaynak: AA

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli, Alzheimer'ın giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirtti.

Dünya genelinde yaklaşık 57 milyon kişinin demansla yaşadığını aktaran Gömceli, Alzheimer'ın demans vakalarının yüzde 60-70'ini oluşturduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'DE SAYI 2,5 KATINA ÇIKABİLİR

Türkiye'de yaklaşık 700 bin kişinin Alzheimer ve diğer demans türleriyle yaşadığının tahmin edildiğini belirten Gömceli, nüfusun yaşlanmasıyla bu sayının 2050 yılına kadar 2-2,5 katına çıkabileceğini söyledi.

Alzheimer'ın yaşlanmanın doğal bir sonucu olmadığını vurgulayan Gömceli; unutkanlık, kelime bulma güçlüğü, yönünü şaşırma ve karar vermede zorlanma gibi belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

ALZHEIMER RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN 8 ÖNERİ

Gömceli, hastalığı kesin olarak önleyen bir yöntem bulunmadığını ancak riskin azaltılabileceğini belirterek şu önerilerde bulundu:

Haftada en az 150 dakika fiziksel aktivite yapmak

Akdeniz veya DASH tipi beslenmek

Tansiyon, kan şekeri ve kolesterolü kontrol altında tutmak

Sosyal ve zihinsel aktiviteleri sürdürmek

İşitme ve görme sorunlarını ihmal etmemek

Sigara ve aşırı alkolden uzak durmak

Kaliteli uyku ve stres yönetimine dikkat etmek

Kafa travmalarından korunmak



Gömceli, “Erken dönemde başlayan destek ve tedaviler hastalığın seyrini yavaşlatabilir ve yaşam kalitesini yükseltebilir” ifadelerini kullandı.