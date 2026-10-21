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Kaynak: Haber Merkezi

World Justice Project (WJP) tarafından hazırlanan 2026 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nin sonuçları, Türkiye’nin uluslararası sıralamadaki konumunu ortaya koydu. Toplam 143 ülkenin incelendiği çalışmada Türkiye 117’nci basamakta bulunurken temel haklar ve hukuk adaleti bakımından Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki 15 ülkenin gerisinde kaldı.

Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi amacıyla faaliyet gösteren bağımsız kuruluşun verilerine göre Türkiye’nin puanı, önceki yılın değerine kıyasla yüzde 1’in altında bir azalışla 0,41’e indi. Ülke, bölgesel sıralamada 14’üncü, üst orta gelir düzeyindeki 44 ülkelik listede ise 41’inci oldu.

TÜRKİYE’NİN SEKİZ ÖLÇÜTTEKİ KONUMU

Endekste ülkelerin durumunu belirlemek için sekiz ayrı ölçüt kullanılıyor. Bunlar, hükümet gücünün sınırlanması, yolsuzlukla mücadele, yönetimde açıklık, temel hakların korunması, kamu düzeni ve güvenlik, düzenleyici mekanizmaların uygulanması, hukuk uyuşmazlıklarının çözümü ve ceza yargılaması olarak sıralanıyor.

WJP’nin 143 ülkeyi kapsayan değerlendirmesinde Türkiye’nin sıralaması, söz konusu ölçütlere göre şu şekilde belirlendi:

Yürütme yetkisinin denetlenmesi: 136’ncı basamak

Yolsuzluğun önlenmesi: 80’inci basamak

Yönetimde şeffaflık: 116’ncı basamak

Temel hakların korunması: 135’inci basamak

Kamu düzeni ve güvenlik: 67’nci basamak

Düzenleyici mekanizmaların uygulanması: 120’nci basamak

Hukuk uyuşmazlıklarının çözümü: 127’nci basamak

Ceza yargılaması: 110’uncu basamak

Gelir düzeyi bakımından Türkiye ile aynı grupta bulunan 44 ülke karşılaştırıldığında, düzenleyici mekanizmaların uygulanması başlığında en alt sırada yer aldı. Temel haklar ve hukuk adaleti ölçütlerinde ise 42’nci basamağa yerleşti.

TÜRKİYE’DE ÖZGÜRLÜKLER VE YARGI DENETİMİ GÖSTERGELERİ GERİLEDİ

Raporda Türkiye’ye ilişkin bulgular arasında ifade özgürlüğü ve yurttaşların kamusal yaşama katılımındaki düşüş öne çıktı. Yargının hükümetin gücünü sınırlama kapasitesini ölçen göstergede de gerileme saptandı. Buna karşın insanların toplanma ve örgütlenme haklarına ilişkin ölçütte herhangi bir düşüş bildirilmedi.

Adli mercilere ulaşabilme ve hukuki işlemlerin getirdiği mali yük bakımından olumlu yönde değişim görüldü. Bununla birlikte, hukuk sistemindeki ayrımcı uygulamaların engellenmesine ilişkin göstergede gelişme tespit edilmedi.

KÜRESEL ÖLÇEKTE GERİLEME EĞİLİMİ SÜRÜYOR

WJP’nin değerlendirmesine göre incelenen ülkelerin yüzde 62’sinde hukukun üstünlüğü puanı, bir önceki yıla kıyasla düşüş gösterdi. Beş yıllık dönem ele alındığında ise ülkelerin yüzde 86’sından fazlasında yürütme gücünün sınırlandırılması, yönetim şeffaflığı veya temel hakların korunması alanlarından en az birinde kalıcı bozulma yaşandı. Türkiye de bu grupta yer aldı.

Dünya genelindeki veriler, demokratik haklar ve yargı denetimi alanlarında da gerilemeye işaret etti. İfade özgürlüğü göstergesi ülkelerin yüzde 64’ünde, sivil katılım ölçütü yüzde 65’inde, yargının hükümet üzerindeki denetimini değerlendiren gösterge ise yüzde 63’ünde kötüleşti.

Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde değerlendirilen 15 ülkenin 11’inde hukukun üstünlüğüne ilişkin göstergeler zayıfladı. Polonya, 2023’ten itibaren kaydettiği yüzde 4,22’lik artışla üç yıllık süreçte dünya genelindeki en güçlü iyileşmeyi gerçekleştirdi.

LİSTENİN ZİRVESİNDE DANİMARKA, SONUNDA VENEZUELA VAR

2026 yılı sıralamasında en yüksek puana ulaşan ülke Danimarka oldu. Norveç ikinci, Finlandiya üçüncü, İsveç dördüncü, Lüksemburg ise beşinci sırada yer aldı. Değerlendirmenin en alt basamağında Venezuela bulundu.