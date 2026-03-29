Türkiye’de doğurganlık oranlarının düşmesi ve çocuk sayısının azalması, ülkenin demografik yapısında önemli bir dönüşüme işaret ediyor. Açıklanan son veriler, nüfusun hızla yaşlandığını ortaya koyarken, uzun vadeli etkiler konusunda endişeleri artırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin nüfus yapısına ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı veriler paylaştı. Göktaş, “Hızla yaşlanıyoruz. Hanelerin %57’sinde 18 yaş altı çocuk bulunmuyor” ifadelerini kullanarak mevcut tabloya dikkat çekti.

5 YIL İÇİNDE TABLO DAHA DA AĞIRLAŞACAK

Bakan Göktaş ayrıca doğurganlık hızındaki düşüşün devam etmesi halinde, önümüzdeki 5 yıl içinde ilkokul çağındaki çocuk sayısının yaklaşık 900 bin azalacağını belirtti. Bu durumun eğitim sisteminden iş gücü piyasasına kadar birçok alanda etkili olacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar ise Türkiye’deki demografik değişimin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel sonuçlar doğuracağına dikkat çekiyor. Genç nüfusun azalması, üretim kapasitesi ve ekonomik dinamizm üzerinde doğrudan etkili olurken, yaşlı nüfus oranındaki artışın sosyal güvenlik ve sağlık sistemine ek yük getireceği ifade ediliyor.

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Veysi Çeri, doğurganlık oranlarındaki düşüşü daha geniş bir perspektiften ele alarak, bunun yalnızca ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını vurguladı. Çeri, aile yapısındaki değişimin toplumun kültürel ve sosyal temelini de etkileyebileceğini belirtti.

Mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde Türkiye’nin demografik yapısında kalıcı değişimlerin yaşanabileceği ifade edilirken, uzmanlar bu süreci “yavaş ilerleyen ancak etkisi derin bir dönüşüm” olarak tanımlıyor.