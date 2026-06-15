Türkiye haritası tamamen değişiyor: Yasa ile il yapılacak 25 şehir belli oldu

"Ereğli" İsim Çakışması

Listede il olmaya aday iki farklı "Ereğli" bulunuyor. Biri 173 bin nüfuslu Zonguldak Ereğli, diğeri ise 158 bin nüfuslu Konya Ereğli. İkisinin birden il yapılması durumunda resmi işlemlerde karışıklık çıkmaması için birinin isminin değiştirilmesi gerekecek. Ancak her iki ilçe de kendi tarihi isimlerinden vazgeçmeye sıcak bakmıyor. Bu isim krizinin yasa teklifi Meclis'e geldiğinde nasıl aşılacağı büyük bir merak konusu.