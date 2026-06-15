MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100. Yılda 100 İl, 1000 İlçe" vizyonuyla gündeme getirdiği ve AK Parti'nin de desteklediği tasarının, yaklaşan seçim takvimi doğrultusunda kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Bu adımla birlikte Türkiye'deki toplam il sayısı 81'den 106'ya yükselecek.
Türkiye haritası tamamen değişiyor: Yasa ile il yapılacak 25 şehir belli oldu
Türkiye'nin idari haritası değişmeye hazırlanıyor. Nüfus yoğunluğu, ekonomik kapasitesi ve şehir merkezine uzaklıkları dikkate alınarak il statüsü kazanmaya en yakın 25 ilçe belirlendi. Seçime doğru yasa tasarısının Meclis'e gelmesi bekleniyor.Gülsüm Hülya Sundu
Bir ilçenin il statüsüne yükseltilebilmesi için belirli standartları karşılaması gerekiyor. En az 100 bin kişilik bir nüfusa sahip olmak. Mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunmak. Yeterli ekonomik gelişmişliğe ve güçlü bir ulaşım altyapısına sahip olmak.
Sözcü’de Deniz Ayhan’ın haberine göre; söz konusu kriterleri karşılayan ve toplamda 3,5 milyondan fazla insanın yaşadığı 25 aday ilçe bulunuyor. Bu listede yer alan 371 bin nüfuslu Alanya (Antalya) ve 358 bin nüfuslu Tarsus (Mersin) gibi ilçeler, halihazırdaki birçok ilimizden daha kalabalık bir nüfusu barındırıyor. Düzenleme hayata geçerse, Antalya ve Balıkesir mevcut sınırları içinden ikişer yeni il çıkarmış olacak.
İl statüsü kazanması beklenen 25 ilçe şu şekildedir:
Alanya (Antalya)
Tarsus (Mersin)
Çorlu (Tekirdağ)
İnegöl (Bursa)
Siverek (Şanlıurfa)
Manavgat (Antalya)
İskenderun (Hatay)
Fethiye (Muğla)
Akhisar (Manisa)
Edremit (Balıkesir)
Ereğli (Zonguldak)
Erciş (Van)
Bandırma (Balıkesir)
Cizre (Şırnak)
Nazilli (Aydın)
Ereğli (Konya)
Lüleburgaz (Kırklareli)
Ergani (Diyarbakır)
Kahta (Adıyaman)
Ünye (Ordu)
Kozan (Adana)
Elbistan (Kahramanmaraş)
Polatlı (Ankara)
Midyat (Mardin)
Yüksekova (Hakkari)
Kanun teklifi hazırlıklarında yetkilileri zorlayan ve henüz net bir çözüme kavuşturulmamış iki temel sorun öne çıkıyor:
"Ereğli" İsim Çakışması
Listede il olmaya aday iki farklı "Ereğli" bulunuyor. Biri 173 bin nüfuslu Zonguldak Ereğli, diğeri ise 158 bin nüfuslu Konya Ereğli. İkisinin birden il yapılması durumunda resmi işlemlerde karışıklık çıkmaması için birinin isminin değiştirilmesi gerekecek. Ancak her iki ilçe de kendi tarihi isimlerinden vazgeçmeye sıcak bakmıyor. Bu isim krizinin yasa teklifi Meclis'e geldiğinde nasıl aşılacağı büyük bir merak konusu.
"100" Numaralı Plaka Bilmecesi
Türkiye'nin il sayısı 106'ya çıkarken, plaka numaraları da bu sayıya kadar uzayacak. Ancak halk arasındaki çeşitli argo kullanımlar ve olumsuz çağrışımlar nedeniyle aday ilçelerden hiçbirinin "100" numaralı plakayı almak istemediği ve bu durumun tasarıyı hazırlayan heyet için ilginç bir pürüz yarattığı belirtiliyor.