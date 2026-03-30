Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 51’inci Olağan Genel Kurulu’nda konuşan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye’nin hafif ticari araç üretiminde Avrupa liderliğini yeniden elde ettiğini açıkladı.

Geçen yıl ikinci sıraya gerileyen Türkiye’nin, 2026 itibarıyla yeniden zirveye çıktığını belirten Eroldu, sektörün üretim ve ihracattaki güçlü performansına dikkat çekti.

ÜRETİM VE İHRACATTA GÜÇLÜ TABLO

Türk otomotiv sanayisinin son yıllarda yapılan kapasite artışlarıyla önemli bir seviyeye ulaştığını ifade eden Eroldu, toplam üretim kapasitesinin 2,5 milyon adede çıktığını, bunun 2,2 milyonluk kısmının OSD üyelerine ait olduğunu söyledi.

2025 yılında üretimin yüzde 4 artışla 1,4 milyon adede ulaştığını belirten Eroldu, ihracatın ise 1 milyon adedi aştığını ve 41,5 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 18’inin otomotiv sektöründen geldiğini vurgulayan Eroldu, sektörün bu alanda lider konumunu sürdürdüğünü kaydetti.

YATIRIM VE AR-GE VURGUSU

Sektörde yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten Eroldu, 2025 yılında 1,2 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, son 10 yıldaki toplam yatırımın ise 10 milyar doları aştığını söyledi.

Ar-Ge çalışmalarına da değinen Eroldu, toplam Ar-Ge harcamalarının 25,4 milyar TL’ye ulaştığını, Ar-Ge ihracatının ise 300 milyon dolara yaklaştığını ifade etti.

Otomotiv sanayisinin yaklaşık 60 bin kişiye doğrudan, 550 binden fazla kişiye ise dolaylı istihdam sağladığı bilgisi paylaşıldı.

OTOBÜS VE HAFİF TİCARİDE AVRUPA’NIN MERKEZİ

Türkiye’nin otobüs ve midibüs üretiminde de Avrupa lideri olduğunu belirten Eroldu, 2025 yılında bu alanda 12 bin 655 adet ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Aynı yıl 435 bin adetle hafif ticari araç ihracatında da rekor kırıldığını ifade eden Eroldu, “Türkiye’de üretim olmasa Avrupa’da otobüs bulmak zorlaşır” dedi.

Türkiye’nin otomobil üretiminde Avrupa’da altıncı, hafif ticari araçta ise birinci sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Küresel ölçekte ise hafif ticari araç üretiminde dokuzuncu sırada bulunuyor.

İÇ PAZARDA BEKLENTİ KARŞILANMADI

Güçlü üretim ve ihracat performansına rağmen iç pazarda istenen seviyeye ulaşılamadığını belirten Eroldu, 2025 yılında yerli üretimin pazar payının yüzde 29’da kaldığını söyledi.

Yeni yatırımlarla birlikte yerlilik oranının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

KÜRESEL REKABET BASKISI ARTIYOR

Değişen dünya düzenine dikkat çeken Eroldu, küresel ölçekte belirsizlik ve korumacılığın arttığını, Çin kaynaklı rekabet baskısının hissedildiğini belirtti.

Küreselleşmeden yerelleşmeye geçişin hızlandığını ifade eden Eroldu, rekabetçiliği artırmak için verimlilik odaklı bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE DAHA CAZİP HALE GETİRİLMELİ

Tedarik sanayi tarafında da benzer bir dönüşüm yaşandığına işaret eden TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, üretim ve talebin giderek Asya’ya kaydığını söyledi.

Avrupa’daki dönüşümün Türkiye için fırsatlar sunduğunu belirten Birinci, alternatif pazarlarda da varlığın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Elektrikli araç pazarındaki hızlı büyümeye dikkat çeken Birinci, Çinli üreticilerin artan etkisine karşı Türkiye’nin uzun vadeli bir dönüşüm sürecine girmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin yatırım açısından daha cazip hale getirilmesinin kritik önem taşıdığı vurgulandı.

DIŞ TİCARETTE DENGE UYARISI

Geçmiş yıllarda dış ticaret fazlası veren otomotiv sektörünün son üç yıldır daha dengeli bir tablo sergilediğini belirten Eroldu, bunun daha fazla yatırım ve ihracat ihtiyacını ortaya koyduğunu söyledi.

İç pazarda yerli üretimin payının artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı ifade edildi.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin genel kurulunda ise yeni yönetim belirlendi. Buna göre derneğin başkanlığına Selim Hakan Tiftik seçildi.

Yeni dönemde sektörün dönüşüm sürecine uyum, mobilite çözümleri ve rekabet gücünün artırılması öncelikli başlıklar arasında yer alacak.