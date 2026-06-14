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Bizim Çocuklar, Dünya Kupası ilk maçında Avustralya karşısında 2-0'lık yenilgi aldı. Bu sonuçla birlikte Ay Yıldızlar grupta ilk maçların sonunda 3. sırada yer aldı.

Grupta oynanan bir diğer karşılaşmada ise ev sahibi ABD, Paraguay'ı 4-1 yenerek zirveye oturmuştu. Paraguay ise 3 farklı yenilgiden dolayı D Grubu'nda son sırada yer alıyor.

Öte yandan A Milli Takımımızın 48 ülkenin yer aldığı Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselebilmesi için önünde üç farklı senaryo bulunuyor.

DOĞRUDAN ÇIKIŞ İÇİN 2 İHTİMAL

Milliler, D Grubu'nu lider veya ikinci sırada tamamlaması halinde doğrudan son 32 turuna adını yazdıracak. ( 12 gruptan 24 ülke doğrudan son 32'ye yükselecek.)

EN İYİ ÜÇÜNCÜ İHTİMALİ

2026 Dünya Kupası'nda uygulanan yeni format kapsamında grup aşamasının ardından 16 takım turnuvaya veda edecek. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar arasından en iyi 8 ekip de son 32 turuna yükselme hakkı elde edecek.

AVERAJ ÖNEMLİ

Bu nedenle A Milli Takımımız, grubu ilk iki sırada bitirememesi halinde en iyi üçüncüler arasına girmeye çalışacak.

Bu senaryoda alınacak puanların yanı sıra averaj, atılan gol ve yenilen gol sayıları da belirleyici rol oynayacak.

DÜNYA KUPASI'NDA SONRAKİ MAÇLARIMIZ

- 20 Haziran 2026 Cumartesi günü TSİ 06.00'da Türkiye - Paraguay (Levi's Stadium - Santa Clara, ABD)

- 26 Haziran 2026 Cuma (TSİ 05.00): Türkiye - ABD (SoFi Stadium - Los Angeles, ABD)