Türkiye’nin FATF (Mali Eylem Görev Gücü) nezdindeki 5. Tur Karşılıklı Değerlendirme takviminde sona gelindi. Eski MASAK Başkanı Osman Dereli, Türkiye’nin yasal mevzuat ve düzenlemeler konusunda ciddi mesafeler katettiğini vurguladı. Dereli, kritik bir noksanlık saptanmadığı müddetçe Türkiye’nin gri listeye girme ihtimalinin düşük görüldüğünü ifade etti.

Türkiye, kara para aklamanın önlenmesi ve terör finansmanı ile mücadele kapsamında yürütülen dördüncü tur incelemelerinde, hem teknik mevzuat hem de sahadaki uygulama yetersizlikleri sebebiyle gri listeye dahil edilmişti. Ancak yürütülen kararlı faaliyetler neticesinde, ülkemiz 2024 yılının Şubat ayında bu listeden çıkmayı başarmıştı.

'GRİ LİSTEYE ALINMA İHTİMALİ DÜŞÜK'

Uluslararası mali suçlarla mücadele standartlarını belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) tarafından yürütülen Türkiye’nin beşinci Tur Karşılıklı Değerlendirme süreci, son aşamaya yaklaştı. Mali Eylem Görev Gücü’nün geçen yıl Kasım ayında başlayan beşinci Tur Karşılıklı Değerlendirme süreci tamamlandığında ise Türkiye’nin yeniden Gri Listeye girip girmeyeceği netleşecek. Ekonomi’ye açıklama yapan Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Eski Başkanı Osman Dereli, Türkiye’nin yeniden Gri Listeye alınma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

'HENÜZ KESİNLEŞMİŞ BİR RAPOR YOK'

Yapılan bu görüşmelerin ardından düzenlenecek olan etkililik değerlendirme raporu, Türkiye’nin kara para aklama ve terör finansmanına karşı yürüttüğü mücadelenin uygulama gücünü gözler önüne serecek. Eski MASAK Başkanı Osman Dereli, henüz kesinleşmiş bir rapor bulunmadığını hatırlatmakla birlikte, gerçekleştirilen temaslardan yansıyan ilk izlenimin pozitif yönde olduğunu vurguladı. Dereli, şayet kritik bir noksanlık saptanmazsa, Türkiye’nin yeniden gri liste tehdidiyle yüzleşmeyeceğinin öngörüldüğünü dile getirdi.

CİDDİ BİR İLERLEME VAR

Sürecin tarihçesini anlatan Dereli, Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü tarafından yürütülen dördüncü Tur Karşılıklı Değerlendirme sürecinde teknik uyum ve uygulama etkinliği alanlarında bazı eksiklikler nedeniyle Mali Eylem Görev Gücü Gri Liste olarak adlandırılan “Artırılmış İzleme Listesi” ne alındığını ve yoğun bir inceleme sürecinden geçtiğini hatırlattı. Bu değerlendirmede Türkiye’nin kırk teknik tavsiyeden: on birinde uyumlu, on yedisinde büyük ölçüde uyumlu, onunda sınırlı uyumlu ve ikisinde ise uyumsuz olduğu tespit edilmişti. Etkinlik göstergelerinde ise yüksek seviyede etkinlik bulunmazken, iki alanda önemli, yedi alanda orta, iki alanda ise düşük seviyede eksiklik tespit edildi.

KAPSAMLI İYİLEŞTİRMELER



Türkiye’nin bu sonuçların ardından hem mevzuat hem de uygulama tarafında kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Osman Dereli bunları şu şekilde sıraladı:

"Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun yetkileri genişletildi, İdari para cezaları artırıldı. Terörizmin finansmanı suçu işleyenlere karşı idari mekanizma ile mal varlığı dondurma yetkisi ihdas edildi. Adliyelerde suç gelirlerini aklama masaları ihdas edildi, bu yönde münhasır soruşturmalar açılmaya başlandı. Netice olarak, Türkiye suç gelirlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçuyla mücadelede daha üst bir seviyeye çıktı. Yürütülen suç soruşturmalarının yanına suç gelirlerini aklama soruşturmaları da eklendi. Adli soruşturmalarda Mali Suçlar Araştırma Kurulu ön plana çıktı."

Dereli’nin verdiği bilgiye göre yapılan düzenlemeler ve uygulama kapasitesindeki gelişmeler sonucunda teknik uyum alanında önemli ilerleme sağlandı. Son değerlendirmelerde: uyumsuz alan kalmazken, on dört tavsiyede uyumlu, yirmi beş tavsiyede büyük ölçüde uyumlu, yalnızca bir tavsiyede sınırlı uyumlu sonucu elde edildi. Ardından Türkiye iki bin yirmi dört yılı Şubat ayında Gri Listeden çıkarıldı.

'ARTIK UYGULAMAYA DA BAKILIYOR'



Osman Dereli’nin geçen yıl Kasım ayında başlayan beşinci Tur Değerlendirme ve olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri ise şöyle:

Kamu ve özel sektör birlikte değerlendirildiTürkiye son yıllarda özellikle üç alanda önemli ilerleme kaydetti:

Mali istihbarat üretimi ve analiz kapasitesi, Soruşturma ve kovuşturma süreçleri, Finans sektöründe uyum kültürünün güçlenmesi

Uzmanlar, FATF (Mali Eylem Görev Gücü) değerlendirmelerinin tek seferlik bir sınav değil, sürekli bir gelişim yolculuğu olduğuna işaret ediyor. Uyum kültürünün kalıcı hale gelmesi için sadece düzenleyici kurumların çabasının yetmeyeceği; finansal kuruluşlardan diğer tüm sorumlu sektörlere kadar her paydaşın bu sürece aktif katılım sağlamasının şart olduğu vurgulanıyor.

Beşinci tur değerlendirmesini yürüten heyetin kompozisyonu, sürecin çok daha dengeli ve sağlıklı bir zeminde ilerlemesine imkan tanıyabilir. Önceki incelemelerde Kanada, Birleşik Krallık, ABD ve Hindistan gibi ülkelerden gelen uzmanlar ağırlıktayken, bu defaki ekipte Türkiye’nin hukuk sistemine ve mevzuat yapısına daha benzer düzenlemeleri benimsemiş ülkelerden uzmanların yer alması dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

GÖZLER MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ GENEL KURULU'NDA

Değerlendirme heyetinin hazırlayacağı raporun tamamlanmasının ardından Türkiye’ye ilişkin nihai kararın Haziran ayında yapılacak Mali Eylem Görev Gücü Genel Kurulu’nda ele alınması bekleniyor. Süreci yakından takip eden uzmanlara göre Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği mevzuat reformları, kurumsal kapasite artışı ve uygulamadaki gelişmeler dikkate alındığında beşinci tur değerlendirmesinin genel olarak olumlu sonuçlanması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.