Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet raporu, Türkiye’nin havacılıkta nasıl bir dev haline geldiğini rakamlarla ortaya koydu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre Türkiye, gökyüzünde adeta rekor üstüne rekor kırdı.

GELİRDE YÜZDE 53'LÜK DEV SIÇRAMA!

2024 yılında seyrüsefer hizmetlerinden 21 milyar 586 milyon lira gelir elde eden Türkiye, 2025 yılında bu rakamı yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya taşıdı. Bir yıl içinde yaşanan yüzde 53’lük artış, Türkiye’nin hava sahasının küresel havacılık için ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha kanıtladı.

AVRUPA’NIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ HAVA SAHASI!

Türkiye, milli maliyet tabanının büyüklüğüyle EUROCONTROL üyesi 42 ülke arasında 6’ncı sırada yer alırken, asıl başarıyı "talep" listesinde gösterdi. Hava sahasına olan yoğun talep sayesinde Türkiye, Avrupa genelinde en çok talep edilen ikinci ülke olmayı başardı. EUROCONTROL genelinde hizmet birim sayısı büyüme oranı yüzde 5,5’te kalırken, Türkiye bu oranı neredeyse ikiye katlayarak yüzde 9,3’e çıkardı.

DOĞU-BATI HATTININ "VAZGEÇİLMEZ KORİDORU"

Bu tarihi başarının arkasında yatan en büyük etken, Türkiye’nin jeopolitik konumu oldu. Doğu ile Batı arasında bir "hava koridoru" niteliğinde olan Türkiye, artan iç hat talebi, modern havacılık altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile bu trafiği kazanca dönüştürmeyi bildi. Geçen yılın sonu itibarıyla hizmet birim sayısı yaklaşık 21,9 milyona ulaşarak tarihi bir eşik geçildi.

KASIM, ARALIK VE OCAK AYLARININ ŞAMPİYONU TÜRKİYE

Avrupa hava sahasında en fazla birime hizmet veren ülke konumunu kış aylarında da sürdüren Türkiye, sistem içi hizmet birim sayısı rekorlarını tazelemeye devam ediyor. Türkiye’nin gökyüzündeki bu "koridor" gücü, milli ekonomiye devasa bir katkı sağlamaya devam edecek gibi görünüyor.