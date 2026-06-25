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Kaynak: AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji yatırımlarını genişletecek önemli bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan çok sayıda bölge, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak belirlendi.

Karara göre, Ankara’nın Polatlı, Batman’ın Gercüş, Bingöl’ün Solhan, Çorum’un Merkez, Denizli’nin Çivril ve Bekilli, Edirne’nin Keşan, Konya’nın Cihanbeyli, Malatya’nın Arapgir, Sivas’ın Yıldızeli, Tokat’ın Sulusaray, Uşak’ın Banaz, Eşme, Sivaslı, Karahallı, Ulubey ve Merkez ile Yozgat’ın Akdağmadeni ilçelerindeki bazı alanlar YEKA kapsamına alındı.

Ayrıca Kayseri’nin Küpeli Mahallesi’nde bulunan belirli bölgeler de aynı yönetmelik kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ilan edildi.

Yeni ilan edilen YEKA’larla birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması ve kaynak çeşitliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.