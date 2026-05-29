Türkiye genelinde afet alarmı: 66 yılın rekoru kırıldı, barajlar taşıyor... İşte risk altındaki bölgeler

Yağışlar Kuraklık Riskini Tamamen Bitirmedi

İklim uzmanları, El Nino ve La Nina hava hareketleri arasındaki geçiş sürecinin bu düzensiz ve ani yağışları tetiklediğini aktarıyor. Mevcut yağış bolluğunun kesin bir çözüm olmadığı, temmuz, ağustos ve eylül aylarında aşırı sıcaklar ile bunaltıcı günlerin ardından yeni bir kuraklık riskinin kapıda olduğu hatırlatılıyor. Ayrıca sosyal medyada yağışların arkasında yapay müdahaleler olduğuna dair yayılan iddiaların bilimsel bir temeli bulunmadığı, mevcut bulut tohumlama teknolojilerinin bile yağışı ancak %5 ila %20 oranında artırabildiği belirtiliyor.