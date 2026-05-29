29 Mayıs 2026 Cuma
Türkiye genelinde afet alarmı: 66 yılın rekoru kırıldı, barajlar taşıyor... İşte risk altındaki bölgeler

Türkiye genelinde afet alarmı: 66 yılın rekoru kırıldı, barajlar taşıyor... İşte risk altındaki bölgeler

Son 7 aydır etkili olan yoğun yağışlar Türkiye genelindeki barajlarda doluluk oranını %75'e ulaştırırken, bazı barajlarda kapakların açılmasına neden oldu. Uzmanlar, aşırı düzensiz yağışların getirdiği şehir seli riskine ve yaz aylarında beklenebilecek kuraklığa karşı acil önlem çağrısı yapıyor.

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
Türkiye genelinde kış ve bahar aylarında görülen yoğun yağışlar, son 76 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak barajlardaki su rezervlerini büyük oranda doldurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt genelindeki barajların ortalama doluluk oranının %75 seviyelerine geldiğini, bazı barajlarda ise bu oranın %100'ü bulduğunu açıkladı. Yaşanan bu su fazlalığı baraj güvenliği için tahliyeleri zorunlu kılarken, nehir yataklarının alt kısımlarında yer alan yerleşim yerleri için taşkın riskini de beraberinde getirdi.

Dev Barajların Kapakları Yıllar Sonra Açıldı

Su seviyesinin maksimum noktaya ulaşmasıyla birlikte, Fırat Nehri üzerinde konumlanan ve gövde dolgu hacmi bakımından ülkenin en büyüğü olan Atatürk Barajı’nda tahliye kapakları 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Benzer şekilde Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde yer alan Karakaya Barajı’nda da basınçlı su tahliyesine başlandı. Uzmanlar, suyun doğru yönetilmemesi durumunda bu durumun yıkıcı afetlere zemin hazırlayabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Şehir Selleri ve "Kararsızlık Yağışları" Tehlikesi

Meteoroloji Mühendisleri Odası yetkilileri, haziran ayı itibarıyla geniş çaplı sistem yağışlarının yerini ani ve yüksek yoğunluklu "kararsızlık yağışlarına" bırakacağını belirtiyor. Kısa sürede dar alanlara düşen ve "bir yıllık yağışın birkaç saatte yağması" olarak tanımlanan bu durumun doğrudan şehir sellerine yol açtığı vurgulanıyor. Olası afetlerin önüne geçilebilmesi adına yerel yönetimlerde acilen "meteorolojik karar destek birimleri" kurulması ve İl Risk Azaltma Planları'nın (İRAP) sıkı şekilde takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Yağışlar Kuraklık Riskini Tamamen Bitirmedi

İklim uzmanları, El Nino ve La Nina hava hareketleri arasındaki geçiş sürecinin bu düzensiz ve ani yağışları tetiklediğini aktarıyor. Mevcut yağış bolluğunun kesin bir çözüm olmadığı, temmuz, ağustos ve eylül aylarında aşırı sıcaklar ile bunaltıcı günlerin ardından yeni bir kuraklık riskinin kapıda olduğu hatırlatılıyor. Ayrıca sosyal medyada yağışların arkasında yapay müdahaleler olduğuna dair yayılan iddiaların bilimsel bir temeli bulunmadığı, mevcut bulut tohumlama teknolojilerinin bile yağışı ancak %5 ila %20 oranında artırabildiği belirtiliyor.

Yurt Genelinde Sağanak, Dolu ve Yıldırım Bilançosu

Son günlerde yurdun birçok noktasında etkili olan olumsuz hava şartları ciddi hasarlara yol açtı:

Marmara Bölgesi: İstanbul Silivri ve Tekirdağ'da fındık büyüklüğünde yağan dolu araçlara ve tarım arazilerine zarar verdi. Edirne ve Kırklareli'nde bodrum katları su basarken, ekili alanlar büyük zarar gördü.

Ege ve İç Anadolu: Kütahya ve Manisa'da sel suları ulaşımı aksatırken, araçlar akıntıya kapıldı. Karaman'da yollarda 10 santimetreyi bulan dolu birikintileri oluştu. Muğla Bodrum'da ise dere yataklarının taşması sonucu park halindeki araçlar su altında kaldı.

Karadeniz ve Doğru Anadolu: Samsun ve Bilecik'te yollar yarıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçururken, Adıyaman'da Fırat Köprüsü altında yükselen sular nedeniyle mahsur kalan 8 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yıldırım İsabet Etti: Bolu'nun Aladağlar bölgesinde piknik yapan bir grubun üzerine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

