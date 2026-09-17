Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde noterlik hizmet ağının genişletilmesine yönelik yeni adımı duyurdu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerini vatandaşlar için daha erişilebilir hale getirmeye devam ettiklerini belirterek 199 yeni noterlik kurulduğunu bildirdi.

İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE KURULACAK

Noterliklerin hukuki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yargının iş yükünün azaltılmasında ve işlemlerin daha hızlı sonuçlandırılmasında önemli görev üstlendiğini belirten Gürlek, yeni noterliklerin ihtiyaç duyulan bölgelerde kurulduğunu ifade etti.

“HİZMET AĞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ”

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İhtiyaç duyulan bölgelerde kurduğumuz 199 yeni noterlikle hizmet ağımızı daha da güçlendiriyor, vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlıyoruz.”

Bakan Gürlek ayrıca, vatandaş odaklı adalet hizmetlerini güçlendirmeyi sürdüreceklerini belirtti.