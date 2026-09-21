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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’a gönderilen hediye takdim edildi.

Federasyon tarafından Başkan Durgut’a gönderilen hediye, Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz tarafından Belediye Başkanı Ferhat Durgut’a teslim edildi.

Söğüt Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’na nazik düşünceleri ve gönderilen hediye dolayısıyla teşekkür edildi.