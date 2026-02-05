Türkiye Gazetesi CHP'yi hedef alan spekülatif bir haber yayımladı. Habere gelecek eleştirel yorumlar göz önüne alınarak X paylaşımı yorumlara kapatıldı.

ASILSIZ VE ÇİRKİN İDDİALARA YER VERİLDİ

"CHP’ye Özel Epstein: Partiydi ‘kulüp’e döndü!" başlığıyla yayımladığı haberde son dönemde sosyal medyada dönen, İmamoğlu'nun hiç kullanmadığı ve AKP'li bir isme ait olduğu ortaya çıkan özel jet ve kreşteki iddiaları geçekmiş gibi haberine taşıdı. Haberin sadece spekülatif yorum ve CHP aleyhtarı provokasyon haberlerden ibaret söylentilerden oluşması dikkat çekti.

Haberde yer alan bazı spot cümleler şu şekilde:

''LGBT sapkınlığı ve eş cinsellik lobisinin kirli propagandasının başını CHP çekiyor", İ"slam Düşmanı CHP'' ve yine CHP'yi hedef alan "Halkın Parasıyla Fuhuş'' ara başlıklarıyla verilen ifadeler yer alıyor...