Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 2025 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 48 ödül ve övgü ile 2 özel ödül verildi.

SEÇİCİ KURULLAR:

Basın Seçici Kurulu Gazeteci Ayşe Özek, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Gazeteci İsmail Özmeral, Cumhuriyet Gazetesi Kültür Sanat Editörü Öznur Oğraş Çolak, Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Pınar Aktaş, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve TGC Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Güç’ ten oluştu. Seçici Kurul, 6 Mart 2026 Cuma günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı. Seçici Kurul Başkanlığına Uğur Güç, Yazmanlığa Öznur Oğraş Çolak seçildi.

Televizyon-Radyo Seçici Kurulu Halk TV Editörü Dürdane Kırçuval, TRT İstanbul Radyosu Prodüktörü Esin Yolçınar, Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu, NOW TV Çalar Saat Programı Sunucusu İlker Karagöz, gazeteci Mustafa Aşcıoğlu, akademisyen Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Star TV Haber Genel Yayın Koordinatörü Zafer Balkan ve Tele 2 Program Yapımcısı Zeynel Lüle’ den oluştu. Seçici Kurul 5 Mart 2026 Perşembe günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı. Seçici Kurul Başkanlığına Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen, Yazmanlığa Zafer Balkan seçildi.

İnternet Seçici Kurulu TGC Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Dişbudak, Nefes Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, TGC Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Karagöz, Gazeteci Ruhi Sanyer, Flash TV Editörü Serkut Bozkurt, T24 İnternet Gazetesi Genel Koordinatörü Sertuğ Çiçek ve Cumhuriyet Kitapları Yayınevi İçerik Editörü Ümit Aslanbay’dan oluştu. Seçici Kurul 3 Mart 2025 Salı günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı. Seçici Kurul Başkanlığına Ümit Aslanbay, Yazmanlığa Atilla Dişbudak seçildi.

Kadın Haberi Seçici Kurulu Yönetmelik gereği Seçici Kurul, TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu üyeleri; Ayşegül Aydoğan Atakan, Ayten Serin İnsel, Çiğdem Yılmaz, Emine Munyar, Göksel Göksu, İrem Barutçu, Mesude Demir, Semra Kardeşoğlu Kanar, Şükran Pakkan ve Zehra Güngör Sanyer’den oluştu. Seçici Kurul 6 Mart 2026 Cuma günü toplandı. Seçici Kurul Başkanlığına Ayşegül Aydoğan Atakan, yazmanlığa Çiğdem Yılmaz seçildi.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödüllerini kazanan gazeteciler şöyle:

SİYASAL HABER ÖDÜLÜ ÖZGÜR CEBE’NİN

Siyasal Haber Ödülü:

Özgür Cebe 30 Ocak 2025 tarihinde Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan “Eşi benzeri görülmemiş skandal” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

SİYASAL HABER ÖVGÜ AYTUNÇ ÜRKMEZ’İN

Siyasal Haber Övgü:

Seçici Kurul, Aytunç Ürkmez’i 11 Temmuz 2025 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Laik hukuka sığındılar” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

EKONOMİ HABERİ ÖDÜLÜ BETÜL ALAKENT’İN

Betül Alakent 22 Kasım 2025 tarihinde Sabah Gazetesi’nde yayınlanan “2 Milyarlık ölüm pazarı” başlıklı haberiyle Ekonomi dalında ödüle değer görüldü.

TOPLUM HABERİ ÖDÜLÜ İLKE ÇITIR’IN

İlke Çıtır 17 Aralık 2025 tarihinde Nefes Gazetesi’nde yayınlanan “Geçim sıkıntısı vatandaşı sokağa düşürdü” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

TOPLUM HABERİ ÖVGÜ EYLEM NAZLIER’İN

Seçici Kurul, Eylem Nazlıer’i 5 Ağustos 2025 tarihinde Evrensel Gazetesi’nde yayınlanan “Hapiste kalamaz raporu vardı, hücrede öldü” başlık haberiyle övgüye değer buldu.

ÇEVRE HABERİ ÖDÜLÜ İSMAİL ŞAHİN’İN

İsmail Şahin 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan “Türkiye’nin su ayak izi” başlıklı haberleriyle ödüle değer görüldü.

ÇEVRE HABERİ ÖVGÜ AHMET FARUK SARIKOÇ VE İSMAİL COŞKUN’UN

Çevre Haberi Övgü

Seçici Kurul, Ahmet Faruk Sarıkoç ve İsmail Coşkun’u 23 Ekim 2025 tarihinde İhlas Haber Ajansı’nda yayınlanan “Milyarlık projede tarihi ağaca fore kazıklı koruma” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

EĞİTİM HABERİ ÖDÜLÜ CAN UĞUR’UN

Can Uğur 25 Haziran 2025 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Paylaşım skandalı!” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

EĞİTİM HABERİ ÖVGÜ MUSTAFA KÖMÜŞ’ÜN

Seçici Kurul, Mustafa Kömüş’ü 4 Ağustos 2025 tarihinde Birgün Gazetesi’nde yayınlanan “1278 bölümde profesör yok” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

SAĞLIK HABERİ ÖDÜLÜ GÜLŞEN BÜYÜKÇEKİÇ’İN

Gülşen Büyükçekiç, 31 Aralık 2025 tarihinde Kayseri Anadolu Haber’de yayınlanan “Bir baba! Bir mücadele! Bin umut! Eczaneden markete” haberiyle ödüle değer görüldü.

SAĞLIK HABERİ ÖVGÜ UFUK SEPETÇİ’NİN

Seçici Kurul, Ufuk Sepetçi’yi 10 Ağustos 2025 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Sürücü kurslarında ehliyet için ‘muayenesiz sağlık raporu’ alındığı iddiası, 750 TL’ye sağlıklısın” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

KÜLTÜR-SANAT ÖDÜLÜ İHSAN YILMAZ’IN

İhsan Yılmaz 1 Ocak 2025 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Sait Faik’e dokunmayın” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

KÖŞE YAZISI ÖVGÜ MERT ALİ BAŞARIR’IN

Seçici Kurul, Mert Ali Başarır’ı 4-6-7 Ekim 2025 tarihlerinde Ege Saati Gazetesi’nde yayınlanan “S400’ler Müzeye 1-2-3 Meşrutiyet” başlıklı köşe yazısıyla övgüye değer buldu.

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ MİNE ŞENOCAKLI’NIN

Mine Şenocaklı 12 Aralık 2025 tarihinde Oksijen Gazetesi’nde “Emeklilerin evi artık ucuz otel odaları!” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer görüldü.

ARAŞTIRMA ÖVGÜ ÇİĞDEM YILMAZ’IN

Seçici Kurul,Çiğdem Yılmaz’ı 6 Eylül 2025 tarihinde Milliyet Gazetesi’nde “4 taksitle tetikçi!” araştırmasıyla övgüye değer buldu.

Sayfa Düzeni

BİRİNCİ SAYFA DÜZENİ ÖDÜLÜ İBRAHİM ERSOY DİYAR’IN

a) Birinci Sayfa Düzeni Ödülü

İbrahim Ersoy Diyar Milliyet Gazetesi’nin 19 Mart 2025 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa” tasarımıyla ödüle değer görüldü.

BİRİNCİ SAYFA DÜZENİ ÖVGÜ KARDELEN TATAR SİNECAN’IN

Seçici Kurul, Kardelen Tatar Sinecan’ı Birgün Gazetesi’nin 8 Mart 2025 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa” tasarımıyla övgüye değer buldu.

İÇ SAYFA DÜZENİ ÖDÜL TÜLAY DOĞAN’IN

Tülay Doğan Milliyet Gazetesi’nin 22 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan “8-9’uncu sayfalarıyla” ödüle değer görüldü.

İÇ SAYFA DÜZENİ ÖVGÜ NURCAN KELPETİN ER’İN

İç Sayfa Düzeni Övgü

Seçici Kurul, Nurcan Kelpetin Er’i Sabah Gazetesi’nin 17 Eylül 2025 tarihinde yayınlanan “10’uncu sayfasıyla” övgüye değer buldu.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ HALİS DOKGÖZ’ÜN

Halis Dokgöz 2 Mart 2025 tarihinde Birgün Gazetesi’nde Metafor köşesinde yayınlanan “Trump her yerde” karikatürüyle ödüle değer görüldü.

FOTOĞRAF ÖDÜLÜ UĞUR CAN’IN

Uğur Can 23 Mart 2025 tarihinde Abaca Press’te yayınlanan fotoğrafıyla ödüle değer görüldü.

KADIN HABERİNDE ÖVGÜ CENGİZ ANIL BÖLÜKBAŞ’IN

Kadın Haberi Övgü:

Seçici Kurul, Cengiz Anıl Bölükbaş’ı 24 Aralık 2025 tarihinde T24’te yayımlanan “Yargıtay, yüzde 70 zekâ geriliği bulunan kıza zincirleme istismarı bu gerekçeyle cezasız bıraktı: 5 yıl sonra evlendiğine göre cinsel özgürlüğü ve rızası var” başlıklı haberi ile övgüye değer buldu.

TV HABERİ ÖDÜLÜ ALİ LEYLAK’IN

Ali Leylak 16 Kasım 2025’te www.dha.com.tr’de yayınlanan "Şanlıurfa’da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

TV HABERİ ÖVGÜ AYŞE RABİA SARIOĞLU’NUN

Seçici Kurul, Ayşe Rabia Sarıoğlu’nu 5 Mayıs 2025 tarihinde Ekol TV’de yayınlanan “Muhamed Vezir Nourtani” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

TV HABERİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ UMUT TAŞTAN’IN

Umut Taştan, 14 Ekim 2025 tarihinde Halk TV’de “Hakan Tosun neden öldürüldü?” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer görüldü.

TV HABERİ ARAŞTIRMADA ÖVGÜ YILMAZ EMRE İZKÜBARLAS VE MUSTAFA SOYBAŞ’IN

TV Haberi Araştırma Övgü

Seçici Kurul, Yılmaz Emre İzkübarlas ve Mustafa Soybaş’ı 8-9-10-11-21 Aralık 2025 tarihlerinde NOW TV’de “Sınır ötesi market turu” başlıklı araştırmasıyla övgüye değer buldu.

TV HABER PROGRAMI ÖDÜLÜ ZÜLFİKAR ALİ AYDIN’IN

Zülfikar Ali Aydın 22 Nisan 2025 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “İhmal cinayetleri” haber programıyla ödüle değer görüldü.

TV HABER PROGRAMI ÖVGÜ İPEK ÖZBEY’İN

Seçici Kurul, İpek Özbey’i 11 Aralık 2025 tarihinde Sözcü TV’de yayınlanan “Günün Dosyası: Dilek Kaya İmamoğlu” programıyla övgüye değer buldu.

TV BELGESELİ ÖDÜLÜ VAKKAS AKSU’NUN

Vakkas Aksu 10 Eylül 2025 tarihinde TAY TV’de yayınlanan “Mikrofondaki nefes Yüksel Saymaz” başlıklı belgeseliyle ödüle değer görüldü.

TV BELGESELİ ÖVGÜ DİLEK İLHAN’IN

Seçici Kurul, Dilek İlhan’ı 30 Aralık 2025 tarihinde Line TV’de “Tarihin görünmez düşmanları”

başlıklı belgeseliyle övgüye değer buldu.

TV KÜLTÜR SANAT ÖVGÜ MURAT ÖZER’İN

Seçici Kurul, Murat Özer’i 15 Haziran 2025 tarihinde TRT’de yayınlanan “Türkistan’dan Rumeli’ye” programıyla övgüye değer buldu.

TV KAMERA ÇALIŞMASI ÖDÜLÜ NEJAT KIRBULUT ile ÖMER MUSA’NIN

Nejat Kırbulut ile Ömer Musa 28 Ağustos 2025 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Habertürk alevlerin sardığı Bursa’da” başlıklı çalışmasını ödüle değer görüldü.

RADYO PROGRAMI ÖDÜLÜ NTV’DE YAYINLANAN YIRTICI KUŞLAR ZAMANI EKİBİNİN

Ahmet Ümit, Buket Kubilay, Aziz Acar, Nuri Gökaşan ve Cengiz Saral Mart-Ekim 2025 tarihlerinde NTV’de yayınlanan “Yırtıcı Kuşlar Zamanı” başlıklı programla ödüle değer görüldü.

İNTERNET HABERİ ÖDÜLÜ ASUMAN ARANCA’NIN

Asuman Aranca 30 Temmuz 2025 tarihinde www.t24.com.tr’de yayınlanan “Dolandırıcılıkta seviye atladı: 6 Şubat depremlerini fırsat bilen dolandırıcılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı mesken tutmuş!” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

İNTERNET HABERİ ÖVGÜ CAN ÖZTÜRK’ÜN

İnternet Haberi Övgü

Seçici Kurul, Can Öztürk’ü 4.5.7.10 Mart-26 Aralık 2025 tarihlerinde www.t24.com.tr’de yayınlanan “Dönüştürme seansında taciz ve istismar iddiası; çocuklar suçladı, Prof. Dr. Ahmet Akın reddetti: Bu çocuklar raydan çıkmış!” başlıklı haberleriyle övgüye değer buldu.

İNTERNET RÖPORTAJI ÖDÜLÜ EMRE ŞİMŞEK’İN

Emre Şimşek 29 Ekim 2025 tarihinde https://www.youtube.com/@T24’te

yayınlanan “Hakan Tosun İstanbul'un orta yerinde nasıl öldürüldü?” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

İNTERNET RÖPORTAJI ÖVGÜ SEMRA GÜZEL KORVER’İN

İnternet Röportajı Övgü

Seçici Kurul, Semra Güzel Korver’i 1 Nisan 2025 tarihinde www.cinedergi.com’da yayınlanan “Vay be etkisi” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

İNTERNET ÖZGÜN KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜ CENGİZ ERDİNÇ’İN

Cengiz Erdinç 21 Aralık 2025 tarihinde www.kısadalga.net’te yayınlanan “Bak o zaman resmime” başlıklı haberi ile ödüle değer görüldü.

İNTERNET ÖZGÜN KÖŞE YAZISI ÖVGÜ REHA ERUS’UN

Seçici Kurul, Reha Erus’u 20 Ağustos 2025 tarihinde www.cnnturk.com’da yayınlanan “55 yıllık meslektaşım ve dünürüm Garbis Özatay’ı kaybettim” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

DİJİTAL PLATFORM HABERİ ÖDÜLÜ YETER ADA ŞEKO’NUN

Dijital Platform Haberi Ödülü

Yeter Ada Şeko 23 Temmuz 2025 tarihinde www.aa.com.tr’de yayınlanan “Zirai dondan etkilenen çiftçilerin iklim yası” çalışmasıyla ödüle değer görüldü.

DİJİTAL PLATFORM HABERİ ÖVGÜ ÖZDEN DEMİR’İN

Dijital Platform Haberi Övgü

Seçici Kurul,

Özden Demir’i 4 Nisan 2025 tarihinde https://www.youtube.com/@plus90’da yayınlanan “Gezi'den Saraçhane eylemlerine: Protestoların farkları neler?” başlıklı haberi ile övgüye değer buldu.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ OĞUZ DEMİR’İN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 10 Mart 2026 tarihinde yaptığı toplantıda;

Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün, objektif ve ilkeli yayıncılığa gösterdiği özen; ekonomi alanında uzmanlaşmış gazetecilerin yetişmesine sağladığı katkı ve toplumda ekonomi okuryazarlığının gelişmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Para Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Demir’e verilmesine karar verdi.

NİYAZİ DALYANCI BARIŞ GAZETECİLİĞİ ÖDÜLÜ CANSU ÇAMLIBEL’İN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 10 Mart 2026 tarihinde yaptığı toplantıda;

Niyazi Dalyancı Barış Gazeteciliği Ödülü’nün, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin olarak tarafların görüşlerini, toplumsal diyaloğu teşvik eden, kamuoyunun doğru ve sağlıklı biçimde bilgilendirilmesine katkı sağlayan, dengeli ve barışçıl bir dil içeren röportajlar yapması nedeniyle T24 Yazarı Cansu Çamlıbel’e verilmesini kararlaştırdı.

Ödül töreninin tarihi daha sonra açıklanacak.