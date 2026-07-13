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A Milli Futbol Takımı'nın forma tedarikçisi değişiyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni forma sponsorluğu için Adidas ile anlaşma sağladı.

ADIDAS GERİ DÖNÜYOR

İddiaya göre mevcut forma sponsoru Nike ile devam eden sözleşmenin sona ermesinin ardından taraflar resmi açıklamayı yapacak.

Böylece A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil eden tüm milli takımların forma tedarikçiliğini Adidas üstlenecek.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, anlaşmanın Nike ile olan mevcut sözleşmenin sona ermesinin ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.