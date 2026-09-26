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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Fransa'ya 1-0 yenilmesi kadar mücadele sırasında yaşanan bir pozisyon da öne çıktı. İkinci yarıda Türkiye'nin kazandığı serbest vuruş öncesinde Mbappe, Arda Güler'in konsantrasyonunu etkilemeye yönelik bir hamlede bulundu.

Kocaeli'de oynanan karşılaşmada A Milli Takım, Fransa'yı konuk etti. Mücadeleden 1-0'lık yenilgiyle ayrılan ay-yıldızlı ekip, turnuvaya mağlubiyetle başladı.

Maçın ikinci devresinde kazanılan serbest vuruş için Arda Güler topun başına geçti. Real Madrid'de birlikte forma giyen Mbappe ise milli futbolcunun vuruş öncesindeki hazırlığı sırasında dikkat çeken bir hareket yaptı.

MBAPPE'DEN ARDA'YA DİKKAT ÇEKEN MÜDAHALE

Arda Güler'in serbest vuruş için pozisyon aldığı sırada Mbappe'nin milli futbolcuya doğru bağırdığı görüldü. Fransız yıldızın bu hareketle Arda'nın dikkatini dağıtmaya çalıştığı belirtildi.

Real Madrid'de aynı formayı paylaşan iki oyuncu, milli takım düzeyinde ise bu kez karşı taraflarda yer aldı. 21 yaşındaki Arda Güler, Mbappe'nin müdahalesinin ardından serbest vuruşu kullandı.

Arda'nın kaleye gönderdiği top savunma oyuncularından oluşan baraja çarparak yön değiştirdi ve oyun alanını terk etti. Pozisyonun ardından Türkiye korner kazandı.