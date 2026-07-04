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İstanbul'da İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye U17 Erkek Milli Takımı, yarı finalde Sırbistan'a 76-71 mağlup oldu.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Sırbistan ilk çeyreği 19-16, devreyi ise 40-32 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Ömer Kutluay'ın etkili performansıyla farkı eriten ay-yıldızlılar son bölüme 55-54 geride girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte üstünlüğü ele geçiremeyen Türkiye, parkeden 76-71 mağlup ayrıldı.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA RAKİP AVUSTRALYA

Milliler, 5 Temmuz Pazar günü saat 17.15'te üçüncülük maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

FİNALDE SIRBİSTAN İLE ABD KARŞILAŞACAK

Sırbistan, finalde Avustralya'yı 114-65 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale namağlup yükselen ABD ile şampiyonluk mücadelesi verecek.