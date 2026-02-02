ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçaklarını teslim almasının mümkün olmadığını belirtti.

Huckabee, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye’ye F-35 satışına ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Satışın ABD Senatosu’ndan onay alamayacağını iddia eden Huckabee, “Ayrıca ABD yasalarına göre Türkiye, Rusya’dan temin ettiği ekipmanlarda kapsamlı değişiklikler yapmadığı sürece F-35’leri alamaz” dedi.

Huckabee, İsrail ile Türkiye’nin ABD nezdinde “eşit müttefikler” olmadığını da iddia ederek, “Burada bir eşitlik olduğu ve ‘müttefik A, müttefik B’ şeklinde düşünülebileceği varsayımı doğru değil” ifadelerini kullandı.