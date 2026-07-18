Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Türkiye ev sahipliği yapıyor: Uzay Kongresi’ne başvuru yağdı

Türkiye ev sahipliği yapıyor: Uzay Kongresi’ne başvuru yağdı

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), erken kayıt döneminde 83 ülkeden 3 bini aşkın kesin katılımcıyla tarihinin en yüksek rakamına ulaştı.

Kaynak: AA
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Türkiye ev sahipliği yapıyor: Uzay Kongresi’ne başvuru yağdı - Resim: 1

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), erken kayıt sürecinde 83 farklı ülkeden 3 binin üzerinde kesin kayıt alarak tarihinin en yüksek katılım seviyesine ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre bu dev organizasyon, 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya'da; dünya çapındaki uzay liderlerini, astronotları, bilim insanlarını ve sektörün önde gelen temsilcilerini tek bir çatıda buluşturacak. Etkinlik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve SAHA İstanbul’un ev sahipliğiyle Antalya Nest Kongre Merkezi’nde icra edilecek

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Türkiye ev sahipliği yapıyor: Uzay Kongresi’ne başvuru yağdı - Resim: 2

Uzmanlar, araştırmacılar, öğrenci ve sektör temsilcileri dahil 10 bini aşkın kişinin katılması beklenen 77. IAC, uzay araştırmaları ve teknolojileri alanında yeni gelişmelerin tanıtılacağı, akademik sunumların yapılacağı, ticari işbirliklerinin kurulacağı ve Türkiye'nin uzay ekosisteminin uluslararası arenada görünürlük kazanacağı benzersiz bir platform sunacak.

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Türkiye ev sahipliği yapıyor: Uzay Kongresi’ne başvuru yağdı - Resim: 3

Bu kapsamda toplam 10 binden fazla uluslararası ziyaretçinin ağırlanması beklenen organizasyona küresel uzay ekosisteminin ilgisi de üst düzeyde oldu. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı dünyanın en prestijli uzay organizasyonuna erken dönemde 3 binden fazla kesin kayıtla tüm zamanların rekoru kırıldı. Erken kayıtlara 83 ülkeden başvuru geldi.

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Türkiye ev sahipliği yapıyor: Uzay Kongresi’ne başvuru yağdı - Resim: 4

Organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye 438 kayıtla ilk sırada yer alarak uzay çalışmalarına güçlü ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'yi İtalya, ABD, Almanya, Japonya, Çin ve Birleşik Krallık izledi.

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Türkiye ev sahipliği yapıyor: Uzay Kongresi’ne başvuru yağdı - Resim: 5

Daha önce de IAC 2026 kapsamında, bildiri özeti başvurularında 108 ülkeden 8 bin 330 başvuru alınarak tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Türkiye, 674 kabul edilen bildiriyle ülke bazında ilk sıraya yerleşerek çifte rekorun sahibi olmuştu.

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