Türkiye ev sahipliği yapıyor: Uzay Kongresi’ne başvuru yağdı

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), erken kayıt sürecinde 83 farklı ülkeden 3 binin üzerinde kesin kayıt alarak tarihinin en yüksek katılım seviyesine ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre bu dev organizasyon, 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya'da; dünya çapındaki uzay liderlerini, astronotları, bilim insanlarını ve sektörün önde gelen temsilcilerini tek bir çatıda buluşturacak. Etkinlik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve SAHA İstanbul’un ev sahipliğiyle Antalya Nest Kongre Merkezi’nde icra edilecek