Ekonomik kriz ve enflasyonun günden güne arttığı Türkiye’de ev fiyatları cep yakıyor. İstanbul’da en düşük ev fiyatları 5 milyon liranın üzerine çıkarken, son güncellemeyle 28 bin liraya çıkan asgari ücretli vatandaşların ev alması adeta imkansız hale geldi.
Türkiye ev sahipliği oranında kaçıncı sırada? İşte o tablo…
Türkiye’de artan yüksek fiyatlar, ev sahipliği oranını günden güne düşürüyor. Avrupa ülkelerinde ise bu rakam yüzde 90’ları aşmış durumda. Türkiye ise listenin son sıralarında yer alıyor.
Avrupa’da ise durum Türkiye’den çok farklı. Avrupa’nın Orta ve Doğu kesimde ev sahipliği oranı yüzde 90’ların üzerine çıktı.
Eurostat 2024’ün aktardığı verilere göre, Romanya, Slovakya ve Macaristan ev sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkeler olarak öne çıktı. Bu ülkelere nazaran refah seviyesi daha yüksek olan İsviçre ve Almanya ise listenin sonlarında yer aldı.
Romanya, yüzde 94,3 ile Avrupa’da ev sahipliği oranı en yüksek ülke. Romanya’yı yüzde 93,1 ile Slovakya, yüzde 91,6 ile Macaristan takip ediyor.
Hırvatistan ve Sırbistan ise ev sahipliği oranında yüzde 90’a yaklaştı. Bu ülkelerde yüksek mülkiyet kültürü ve konutun yatırım aracı olarak görülmesi öne çıkıyor.
TÜRKİYE’DE DURUM VAHİM
Türkiye ise ev sahipliği oranında 2024 yılında yüzde 55,8 seviyelerine geldi. Bu oranla beraber Türkiye, 32 ülke arasında 29’uncu sırayı alarak Avrupa’da ev sahipliği konusunda en düşük ülkelerden biri oldu. Türkiye’nin hemen altında ise Avusturya ve Almanya yer alırken listenin son sırasında ise yüzde 42,0 ile İsviçre bulunuyor.
BATI AVRUPA’DA KİRALIK KONUT PİYASASI ÇOK GÜÇLÜ
Almanya’da ev sahipliği oranı yüzde 47,2, İsviçre’de ise yüzde 42,0 seviyesinde. Fransa, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde ise evi olan kişi sayısının belirlenmesiyle yüzde 60–70 bandında ölçüldü.
Ancak bu ülkelerdeki ev sahipliği oranının düşük olmasının sebebi ekonomik değil. Kiralık konut piyasasının güçlü olması, sosyal konutların varlığı ve uzun vadeli kiralama kültürü ev sahipliği oranlarını sınırlayan etkenler ev sahipliği oranını ciddi miktarda düşürüyor.