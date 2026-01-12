Türkiye ev sahipliği oranında kaçıncı sırada? İşte o tablo…

Eurostat 2024’ün aktardığı verilere göre, Romanya, Slovakya ve Macaristan ev sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkeler olarak öne çıktı. Bu ülkelere nazaran refah seviyesi daha yüksek olan İsviçre ve Almanya ise listenin sonlarında yer aldı.