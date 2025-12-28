Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırı, 1993'ten beri kapalı durumda olup 1 Ocak 2026'dan itibaren sınırlı geçişlere açılacak. İlk aşamada yalnızca üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri geçiş yapabilecek.

Rusya merkezli Lenta'nın haberine göre, 32 yıldır kapalı olan Türkiye-Ermenistan sınırı açılıyor. Ermeni gazetesi Hraparak, bilgiyi diplomatik kaynaklara dayandırdı.

Haberde, Türkiye'nin normalleşme özel temsilcisi Serdar Kılıç'ın Erivan'a gönderdiği resmi belgede, sınırın 1 Ocak 2026'da açılacağının belirtildiği vurgulandı. Ancak geçişler başlangıçta üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleriyle sınırlı tutulacak.

Belgede ayrıca, Gürcistan üzerinden Ermenistan'a yük taşımacılığı için transit önerisi de bulunduğu belirtildi. Hraparak, Türkiye'nin doğrudan yük taşımacılığına henüz hazır olmadığını öne sürdü.

Türkiye-Ermenistan sınırı, 1993'te Dağlık Karabağ çatışması nedeniyle kapatılmıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ekim ayında sınırların yakın zamanda açılabileceğini söylemişti.