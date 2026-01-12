Enflasyon ve ekonomik krizin zirve yaptığı Türkiye'de 2026 için enflasyon tahminleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisi hakkında önemli analizlerde bulundu.

"TÜRK LİRASI DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDECEK"

Analistler, tüketici fiyatlarındaki bu gidişatın, Türk Lirası üzerinde yarattığı baskıyı az hafifletebileceğini fakat değer kaybı sürecinin devam edeceğine vurgu yaptı.

FAİZ İNDİRİMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Goldman Sachs analistleri Kamakshya Trivedi ve Michael Cahill'in imzasının bulunduğu 10 Ocak tarihinde paylaşılan raporda, Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda yapması beklenen faiz indirimlerinden bahsedildi.

Raporda, faiz oranlarındaki düşüşün "carry trade" olarak nitelendirilen ve yüksek faizden yararlanmak için gelen sıcak para pozisyonlarında bir miktar azalmaya yol açabileceğinden bahsedildi.

Yaşanan duruma rağmen, TL'nin aylık getirilerinin yüzde 1 ile 1,5 aralığında kalmayı sürdüreceği belirtiliyor.

Raporda, ekonomi yönetiminin, Türk Lirası'nın yükselerek ihracatçıyı ve dış ticareti zorlamasına izin vermeyeceği vurgulandı. Öte yandan asıl riskin döviz piyasalarındaki yapısal sorunlar olduğu söylendi.

Goldman Sachs, piyasadaki nakit akışının (likidite) halen kısıtlı olduğunu ve yabancı yatırımcıların TL üzerindeki yüksek pozisyonlanma düzeyinin büyük bir risk barındırdığını belirtti.