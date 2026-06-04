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OECD’nin paylaştığı son veriler, Türkiye’nin enflasyonda OECD ülkelerinden açık ara ayrıştığını ortaya koydu. Mart ayında yüzde 30,9 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 32,4’e yükselirken, Türkiye enflasyon artışının en yüksek olduğu OECD ülkeleri arasında yer aldı. OECD ortalaması yüzde 4,4 seviyesinde kalırken, Türkiye’deki enflasyon bu ortalamanın yaklaşık 7 katına ulaştı. Aralık 2019’dan bu yana tüketici fiyatlarındaki toplam artış ise yüzde 814,5’e çıktı.

OECD’nin yayımladığı Nisan 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, küresel ölçekte enflasyon baskılarının yeniden güçlendiğini ortaya koyarken, Türkiye’ye ilişkin rakamlar da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. OECD genelinde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 4,0 seviyesindeyken nisanda yüzde 4,4’e yükseldi. Enerji fiyatlarındaki sert artışın etkisiyle yaşanan bu yükseliş, birçok ülkede enflasyonun yeniden ivme kazanmasına neden oldu. Türkiye ise enflasyonun en fazla yükseldiği ülkeler arasında yer aldı.

OECD verilerine göre Türkiye’de yıllık tüketici enflasyonu mart ayındaki yüzde 30,9 seviyesinden nisanda yüzde 32,4’e çıktı. Böylece yıllık enflasyonda 1,5 puanlık artış yaşandı. OECD raporunda, Türkiye’nin Belçika, Şili, Yunanistan ve İtalya ile birlikte enflasyonun en hızlı yükseldiği ülkeler arasında bulunduğu belirtildi.

TÜRKİYE ZİRVESİNDE KALDI

Nisan verileri, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke konumunu koruduğunu gösterdi. Türkiye’nin yüzde 32,4’lük yıllık enflasyon oranı, OECD ortalaması olan yüzde 4,4’ün yaklaşık yedi katına ulaştı. Türkiye’yi yüzde 5,7 ile Kolombiya, yüzde 5,4 ile Yunanistan ve yüzde 5,3 ile Litvanya izledi.

Rapor, Türkiye’de fiyat baskılarının yalnızca genel enflasyonla sınırlı olmadığını da ortaya koydu. Gıda fiyatlarında yıllık artış nisanda yüzde 34,5 olarak hesaplanırken, enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 46,7’ye ulaştı. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yüzde 30,2 seviyesinde gerçekleşti.

ENERJİ FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU

OECD raporunda küresel enflasyondaki yükselişin temel nedeni olarak enerji fiyatlarındaki sert artış gösterildi. OECD genelinde enerji enflasyonu mart ayında yüzde 8,1 seviyesindeyken nisanda yüzde 13,2’ye çıktı. Böylece enerji fiyatlarındaki yıllık artış bir ay içinde 5,1 puan yükseldi. OECD ülkelerinin büyük bölümünde enerji maliyetleri yeniden enflasyonun ana sürükleyicisi haline geldi.

Kuruluşun değerlendirmesine göre, 37 OECD ülkesinin 31’inde enerji enflasyonu yükseldi. OECD genelinde gıda enflasyonu da yüzde 3,6’dan yüzde 4,0’a çıkarken, çekirdek enflasyon yüzde 3,6 seviyesinde yatay seyretti.

G7 VE EURO BÖLGESİ’NDE DE YÜKSELİŞ

Rapora göre G7 ülkelerinde yıllık enflasyon mart ayındaki yüzde 2,8 seviyesinden nisanda yüzde 3,2’ye yükseldi. ABD’de enflasyon yüzde 3,8 ile Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek düzeye çıktı. Almanya’da enflasyon yüzde 2,9’a, Fransa’da yüzde 2,2’ye, İtalya’da ise yüzde 2,7’ye yükseldi. İngiltere’de ise çekirdek enflasyondaki gerileme genel enflasyonun düşmesine katkı sağladı.

Euro Bölgesi’nde de benzer bir eğilim görüldü. Mart ayında yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 3,1’e yükseldi. Bölgede enerji enflasyonu yüzde 10,8’e çıkarak Şubat 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

2019’DAN BU YANA FİYATLAR 9 KAT ARTTI

OECD tablosundaki en dikkat çekici göstergelerden biri de kümülatif enflasyon verileri oldu. Aralık 2019 ile Nisan 2026 arasındaki dönemde Türkiye’de tüketici fiyatları toplamda yüzde 814,5 arttı. Bu oran OECD ülkeleri arasında açık ara en yüksek seviyeyi ifade etti. Aynı dönemde OECD ortalamasındaki kümülatif artış yüzde 38,6, Euro Bölgesi’nde yüzde 25,9, G7 ülkelerinde ise yüzde 25,9 olarak hesaplandı