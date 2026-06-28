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Kaynak: AA

Uluslararası enerji analiz kuruluşu BloombergNEF’in (BNEF) “Turkey Transition Factbook 2026” raporuna göre Türkiye, 2025 yılında rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5’inci, güneş enerjisinde ise 10’uncu sırada yer aldı.

Raporda, Türkiye’nin yenilenebilir enerji, batarya depolama, elektrikli araç ekosistemi ve enerji dönüşümünün finansmanı alanlarında mevcut durumu ile 2035 ve 2050 projeksiyonları değerlendirildi. Türkiye’nin her iki alanda da dünyanın lider pazarları arasındaki yerini güçlendirdiği vurgulandı.

RÜZGARDA 25 GİGAVATLIK YENİ KAPASİTE HEDEFİ

BNEF verilerine göre Türkiye’de 2026-2035 döneminde toplam 25 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınması bekleniyor. Bu dönemde kurulacak kapasitenin yaklaşık yüzde 37’sinin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinden gelmesi öngörülüyor.

Geçen yıl lisans almış yaklaşık 19 gigavatlık depolamalı rüzgar enerjisi projesinin hayata geçirilmesiyle, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinde önemli artış yaşanacağı belirtiliyor.

Depolama teknolojilerindeki gelişmelerin rüzgar enerjisinin sistemdeki rolünü güçlendireceği ifade edilirken, artan baz yük talebinin karşılanabilmesi için ilave rüzgar ve batarya yatırımlarına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

GÜNEŞTE KAPASİTE 2030’A KADAR İKİ KATINA ÇIKACAK

Türkiye, 2025 yılında güneş enerjisinde 6,4 gigavatlık yeni kurulumla dünyada 10’uncu sırada yer aldı. Ülkenin toplam güneş enerjisi kurulu gücünün 2030 yılına kadar yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor.

Geçen yıl devreye alınan güneş kapasitesinin yüzde 84’ünü, ağırlıklı olarak öz tüketim amaçlı kurulan lisanssız santraller oluşturdu. 2026’da da lisanssız projelerin kurulumlarda ana kaynak olmayı sürdüreceği öngörülüyor.

2028-2035 döneminde ise YEKA ihaleleri ve büyük ölçekli yatırımlarla lisanslı güneş santrallerinin payının artması bekleniyor. Ayrıca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile geliştirilen iş birlikleri de güneş yatırımlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

BATARYA DEPOLAMA YATIRIMLARI HIZLANACAK

Rapora göre Türkiye’de batarya depolama pazarının da hızlı büyümesi bekleniyor. Batarya maliyetlerindeki düşüş, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artış ve yerli üretim kapasitesinin gelişmesi bu büyümeyi destekliyor.

Türkiye’nin 2035 yılına kadar 8 gigavat batarya depolama kapasitesine ulaşması öngörülüyor. Bu kapasitenin yaklaşık yüzde 90’ının şebeke ölçekli projelerden oluşacağı tahmin ediliyor.

Son dönemde yapılan düzenlemelerle, yeni şebeke ölçekli depolama lisanslarının yalnızca rüzgar ve güneş santralleriyle entegre projelere verilmesi de yatırımların hızlanmasına katkı sağlıyor.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE YENİ DÖNEM

Türkiye’nin rüzgar ve güneş enerjisinde küresel sıralamalarda üst sıralara yükselmesi, enerji dönüşüm sürecinin hız kazandığını ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde planlanan kapasite artışları ülkenin bu alandaki konumunu daha da güçlendirecek.