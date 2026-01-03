Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar

Amazon’un paylaştığı verilere göre Türkiye’deki okurların ilgisi büyük ölçüde edebiyat ve kurgu türünde. En çok satan ilk 10 kitap listesinde edebiyat & kurgu ile aile & yaşam kategorilerinin üçer eserle öne çıktığı, bilim kurgu & fantastik türlerinin ise ikişer kitapla bu sıralamayı takip ettiği görüldü.