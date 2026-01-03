Amazon’un paylaştığı verilere göre Türkiye’deki okurların ilgisi büyük ölçüde edebiyat ve kurgu türünde. En çok satan ilk 10 kitap listesinde edebiyat & kurgu ile aile & yaşam kategorilerinin üçer eserle öne çıktığı, bilim kurgu & fantastik türlerinin ise ikişer kitapla bu sıralamayı takip ettiği görüldü.
Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar
Amazon, 2025 yılına ait satış rakamlarını paylaştı ve yılın en çok tercih edilen kitapları netleşti. İşte en çok 2025’te okunanlar…
Yılın zirvesinde, R. F. Kuang’ın pandemi sonrasını konu alan romanı Sarı Yüz yer aldı. Marcus Aurelius’un Kendime Düşünceler adlı eseri ikinci sıraya yerleşirken, Zülfü Livaneli’nin son romanı Bekle Beni listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu.
Sarı Yüz – İthaki Yayınları
Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi – İş Bankası Kültür Yayınları
Bekle Beni – Can Yayınları
Gece Yarısı Kütüphanesi – Domingo Yayınevi
Cumhuriyet’in İlk Sabahı – Kronik Kitap
Martin Eden – İş Bankası Kültür Yayınları
Yaşamak – Jaguar Kitap
Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum – Nova Yayınevi
Atomik Alışkanlıklar – Pegasus Yayınları
İnsanlığımı Yitirirken – İthaki Yayınları