Yeniçağ Gazetesi
03 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar

Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar

Amazon, 2025 yılına ait satış rakamlarını paylaştı ve yılın en çok tercih edilen kitapları netleşti. İşte en çok 2025’te okunanlar…

Haberi Paylaş
Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar - Resim: 1

Amazon’un paylaştığı verilere göre Türkiye’deki okurların ilgisi büyük ölçüde edebiyat ve kurgu türünde. En çok satan ilk 10 kitap listesinde edebiyat & kurgu ile aile & yaşam kategorilerinin üçer eserle öne çıktığı, bilim kurgu & fantastik türlerinin ise ikişer kitapla bu sıralamayı takip ettiği görüldü.

1 12
Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar - Resim: 2

Yılın zirvesinde, R. F. Kuang’ın pandemi sonrasını konu alan romanı Sarı Yüz yer aldı. Marcus Aurelius’un Kendime Düşünceler adlı eseri ikinci sıraya yerleşirken, Zülfü Livaneli’nin son romanı Bekle Beni listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu.

2 12
Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar - Resim: 3

Sarı Yüz – İthaki Yayınları

3 12
Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar - Resim: 4

Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi – İş Bankası Kültür Yayınları

4 12
Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar - Resim: 5

Bekle Beni – Can Yayınları

5 12
Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar - Resim: 6

Gece Yarısı Kütüphanesi – Domingo Yayınevi

6 12
Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar - Resim: 7

Cumhuriyet’in İlk Sabahı – Kronik Kitap

7 12
Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar - Resim: 8

Martin Eden – İş Bankası Kültür Yayınları

8 12
Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar - Resim: 9

Yaşamak – Jaguar Kitap

9 12
Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar - Resim: 10

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum – Nova Yayınevi

10 12
Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar - Resim: 11

Atomik Alışkanlıklar – Pegasus Yayınları

11 12
Türkiye en çok kimi okudu: İşte Amazon'da en çok satan kitaplar - Resim: 12

İnsanlığımı Yitirirken – İthaki Yayınları

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro