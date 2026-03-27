Ekonomik büyümenin temelini oluşturan sektör olarak bilinen ve Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan imalat sanayiinde istihdam alarm veriyor. TÜİK verilerine göre, pandemi dönemiyle başlayan ve tekstil, hazır giyim ile gıda imalatının sürüklediği yükseliş dönemi geride kaldı. Sektördeki çalışan sayısı, zirve noktasından Ocak 2026 itibarıyla 325 bin 143 kişi azalarak 4,4 milyon seviyesine geriledi.

DÜŞÜŞ SERİ HALİNE GELDİ

Ekonomim’de Mehmet Kaya’nın haberine göre; veriler ışığında imalat sanayiindeki erimenin geçici bir dalgalanma olmadığını, aksine kronik bir hal aldığını gösteriyor. 2024 yılının Ağustos ayından bu yana istihdam rakamları hem bir önceki yılın aynı ayına hem de bir önceki aya göre aralıksız düşüş kaydediyor. Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış veriler de bu negatif trendi doğrularken, en büyük kaybın tekstil ve hazır giyim kollarında yaşandığı görülüyor.

TÜİK VE SGK VERİLERİ ARASINDAKİ "EYT" FARKI

İstihdam verilerinde TÜİK ve SGK kayıtları arasındaki metodoloji farkı dikkat çekici boyutlara ulaştı.

2022 yılı sonunda SGK kayıtlarında imalat sanayii çalışanı 5 milyonun üzerindeyken, TÜİK bu rakamı 4,7 milyon olarak açıklamıştı.

SGK verilerine göre çalışan sayısı 3,8 milyon kişiye kadar gerilemiş görünse de uzmanlar buradaki devasa farkın (yaklaşık 1,1 milyon kişi) EYT düzenlemesine bağlı olduğunu belirtiyor. Emekli olup kayıtlı çalışmaya devam edenlerin durumu verileri farklılaştırsa da her iki kurumun ortak paydası; sanayideki istihdam gücünün zayıfladığı yönünde.

KADIN İSTİHDAMINDA DA GERİLEME VAR

Sanayideki daralma kadın çalışan rakamlarına da yansıdı. SGK verilerine göre 2022 sonunda 1 milyon 354 bin olan kadın çalışan sayısı, 2025 sonu itibarıyla 1 milyon 153 bin seviyesine kadar çekildi.

2024 yılının ortasından itibaren belirginleşen bu düşüş eğilimi, üretim sahalarındaki iş gücü kaybının imalat sanayiinin genel geneline yayıldığını ortaya koyuyor.